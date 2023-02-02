Якщо ви хочете отримувати врожай, краще купити саджанець хурми

Хурма – одна з найпопулярніших культур серед садівників. Проте, якщо у вас взагалі немає земельної ділянки, це не означає, що про власний урожай не варто мріяти. При правильному догляді хурма на підвіконні стане відмінним рішенням і плодоноситиме на будь-якій площі і в будь-якому кліматі. Щоправда, у домашніх умовах це одна з найпримхливіших рослин, тому потрібно подбати про певні умови. AgroMarket розповідає про них детальніше.

Види хурми для вирощування в кімнатних умовах

Як кімнатна рослина хурма вдома зустрічається нечасто. Це пов’язано не тільки з особливостями догляду, але і з неправильним вибором видів і сортів: повнорозмірні дерева, призначені для вирощування виключно на відкритому ґрунті, погано переносять умови у горщику. Натомість окремі сорти кавказької, віргінської та східної хурми, що пройшли ретельну селекцію і відрізняються компактними розмірами, чудово підходять для вирощування на підвіконні.

Вибір конкретного сорту визначається уподобаннями щодо смаку плодів. Особливу увагу зверніть на тип квітів. Якщо у вибраного сорту лише жіночий тип цвітіння, доведеться прищепити на нього гілку з чоловічим типом або самоплідним сортом, або вирощувати обидва типи рослин одночасно, щоб забезпечити запилення і зав’язь. Відмінна альтернатива – одразу вибрати самоплідний сорт, який самостійно справляється із завданнями запилення.

Умови для вирощування

Якщо ви хочете отримувати врожай, краще купити саджанець хурми. При вирощуванні з кісточки немає гарантій, що нова хурма успадкує батьківські ознаки, особливо якщо ви не знаєте, з якого дерева знято плід.

У перші 2-3 роки (незалежно від способу вирощування) хурма дуже чутлива до пересадження, тому що ще не наростила кореневу систему і може надовго зупинитись у зростанні. Тому пересадка проводиться тільки після того, як коріння повністю заповнило горщик, і тільки методом перевалки: зі старого горщика повністю витягається земляна грудка, переміщається в інший горщик, а додатковий об'єм у контейнері заповнюється субстратом. Хурмі підходить будь-яка універсальна ґрунтосуміш, нейтральна або слабокисла.

Хурма досить добре переносить перепади температур. Тому протягом усього періоду активного зростання – з березня до листопада – її можна розміщувати як у кухні, де традиційно температура вища, так і на балконі чи надворі, де є суттєве зниження температури вночі. Головне правило – не ставити горщик з хурмою поряд з кліматичною технікою: обігрівачами або кондиціонерами, тому що пересушене повітря або протяг не підуть їй на користь.

Хурма потребує рівномірного та якісного освітлення. Оптимальна локація для неї – вікна, орієнтовані на південь чи простір безпосередньо поруч із вікном. При цьому пекуче сонце не сподобається рослині, тому потрібно подбати про легке притінення в полуденні часи. Якщо в кімнаті кілька вікон, що виходять на різні сторони, і приміщення в цілому дуже світле, можна розмістити хурму в інтер’єрі, але в цьому випадку може знадобитися досвічування за допомогою фітолампи.

З листопада до березня хурмі потрібно організувати штучну зимівлю. Для цього деревце переноситься у приміщення, де добова температура не перевищує +8°С. Це максимальний показник, за якого рослина не виходить зі стану спокою, мінімальні значення – +2-3°С. Короткостроково хурма витримує навіть невеликі від’ємні температури.

Догляд за хурмою для плодоношення

Наведених вище умов достатньо, щоб хурма в горщику зберігала свою декоративність. Але для плодоношення цього мало. Хурма не виносить ні перезволоження ґрунту, ні його сухості, тому потрібно підтримувати помірний, але постійний рівень вологи у ґрунті. У цьому допоможе якісне мульчування, яке знизить випаровування води, а заразом захистить ґрунт від перегріву і переохолодження.

Водночас вологість повітря має бути стабільно висока. Цю задачу можна вирішити щоденним обприскуванням листя та розміщенням поряд з хурмою ємності з водою. У період спокою також не можна допускати пересихання ґрунту, тому потрібно добре замульчувати ґрунт після поливу, і поливати «сплячу» хурму з періодичністю 1 раз на 2-3 тижні, періодично доповнюючи полив обприскуванням.

Починати підживлювати хурму необхідно з ранньої весни, коли рослина виходить зі спокою. Оптимальний склад добрив – з переважанням калію та фосфору і з мінімумом азоту. З азотом слід бути особливо обережними, тому що хурма погано реагує на його надлишок: цвітіння припиняється, а плоди опадають.

Для гарного плодоношення та вираженої декоративності хурма потребує формування крони. Це потрібно починати на етапі, коли рослина виростає до 30-40 сантиметрів заввишки. Зростання вгору обмежують прищипуванням верхівки, а розгалуженність коригують за рахунок обрізки скелетних гілок на ⅓ їх довжини. Згодом досить обрізати пагони другого порядку, підтримуючи округлу форму крони.

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