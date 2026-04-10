Є доступний метод: як відчистити білу скатертину від старих плям
Навіть застарілі забруднення можна вивести в домашніх умовах
Скатертина легко втрачає охайний вигляд через плями, особливо якщо їх вчасно не помітити. Втім, навіть застарілі забруднення можна вивести в домашніх умовах. УНІАН розповідає, як очистити скатертину від старих плям.
Як вивести старі жовті плями?
Одним із найпростіших і доступних способів є використання звичайного господарського мила.
Для цього потрібно:
- Натерти мило на тертці.
- Розчиніть у воді.
- Замочіть в цьому розчині брудну скатертину.
Після замочування скатертину слід випрати вручну або в пральній машині. Якщо тканина біла, можна додатково скористатися відбілювачем – це посилить ефект.
Якщо забруднення давні і не піддаються звичайному пранню, допоможе бабусин спосіб:
- Змішайте картопляний крохмаль з водою до стану густого пюре.
- Нанесіть суміш на пляму щільним шаром.
- Через кілька годин приберіть залишки суміші зі скатертини.
- Протріть забруднене місце бензином і пройдіться по плямі черствим хлібом.
Після цього ви можете випрати скатертину звичним для вас способом.
