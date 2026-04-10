Скатертина легко втрачає охайний вигляд через плями, особливо якщо їх вчасно не помітити. Втім, навіть застарілі забруднення можна вивести в домашніх умовах. УНІАН розповідає, як очистити скатертину від старих плям.

Як вивести старі жовті плями?

Одним із найпростіших і доступних способів є використання звичайного господарського мила.

Для цього потрібно:

Натерти мило на тертці. Розчиніть у воді. Замочіть в цьому розчині брудну скатертину.

Після замочування скатертину слід випрати вручну або в пральній машині. Якщо тканина біла, можна додатково скористатися відбілювачем – це посилить ефект.

Якщо забруднення давні і не піддаються звичайному пранню, допоможе бабусин спосіб:

Змішайте картопляний крохмаль з водою до стану густого пюре. Нанесіть суміш на пляму щільним шаром. Через кілька годин приберіть залишки суміші зі скатертини. Протріть забруднене місце бензином і пройдіться по плямі черствим хлібом.

Після цього ви можете випрати скатертину звичним для вас способом.