Не поспішайте викидати трояндові гілочки після обрізки

Троянди – справжні аристократи серед квітів, і догляд за ними іноді здається складним. Особливо, коли йдеться про розмноження. Та навіть цей процес можна спростити завдяки простому й ефективному способу, у якому головну роль відіграє звичайна губка для посуду. Детальніше про це пише Glamour.

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Не поспішайте викидати трояндові гілочки після обрізки або коли букет у вазі починає в’янути. З них цілком можна отримати нові рослини. Підготуйте живці: обріжте все листя та зробіть невеликі надрізи у нижній частині стебла – це стимулює утворення коренів.

Губку для миття посуду потрібно розділити на частини, зрізати жорсткий шар і зробити в ній невеликі отвори для живців. Після цього губку добре просочують розчином з біостимулятором, наприклад, соком алое, «Корневіном» або настоєм з вербових гілочок.

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Живці вставляють у вологу губку, розміщують її у пластиковому стаканчику чи контейнері, накривають прозорим пакетом або банкою і ставлять у тепле, світле місце, але без прямих сонячних променів. Через кілька тижнів, у сприятливих умовах, з’являться молоді корінці.

Цей спосіб зручний тим, що не потребує землі чи складного догляду. Завдяки вологому середовищу в губці й ефекту парника, живці не пересихають і добре адаптуються до умов укорінення. А ще – це ідеальне рішення для тих, хто хоче спробувати розмноження троянд уперше.

Після утворення коріння пересаджуйте молоді рослини в невеликі горщики із легкою пухкою землею. Спочатку тримайте їх у півтіні, поступово привчаючи до відкритого повітря, якщо плануєте висадку в ґрунт.