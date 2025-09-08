Подібні ушкодження негативно впливають на фотосинтез і загальний стан рослин

Сонячні опіки – це поширена проблема в садівництві, яка виникає у період інтенсивної спеки. Вони проявляються у вигляді знебарвлених, підсушених або обвуглених плям на листі. Подібні ушкодження негативно впливають на фотосинтез і загальний стан рослин, тому важливо вчасно виявити причину та надати необхідну допомогу. Як врятувати рослину, пише «24 Канал».

Основні причини появи сонячних опіків

Різка зміна освітлення. Переміщення рослини із затінку на яскраве сонце призводить до стресу – листя, не пристосоване до інтенсивного світла, отримує опіки.

Перегрів і нестача вологи. У спекотні дні при сухому ґрунті рослина не встигає транспортувати вологу до листя. Особливо чутливими є рослини з тонкими листками, як-от гортензії та клематиси.

Відкладення солей після поливу. У посуху, при використанні жорсткої води, на листках можуть з’являтися коричневі краї – результат накопичення солей після випаровування вологи.

Хімічні опіки. Застосування концентрованих добрив або обприскувань у спеку здатне викликати додаткові ушкодження листової пластини.

Що робити з пошкодженим листям

Видалення листя слід проводити обережно. Повністю засохлі та ламкі частини можна обрізати, проте частково пошкоджене листя краще залишити, воно ще здатне до фотосинтезу й підтримує життєдіяльність рослини. Надмірне обрізання в ослаблений період може додатково травмувати кущ.

Правильний полив при опіках

Режим поливу має велике значення для відновлення рослини. Щоб перевірити потребу в зволоженні, достатньо занурити палець у ґрунт біля кореня: якщо земля суха – рослина потребує води. Оптимальний час для поливу рано-вранці, до сходу сонця, коли волога краще вбирається й не випаровується занадто швидко.