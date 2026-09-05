Щоб захистити продукт, необов’язково купувати спеціальні банки або дорогі засоби

Борошно може довго зберігатися, але за неправильних умов у ньому можуть завестися жучки, личинки або харчова міль. Щоб захистити продукт, необов’язково купувати спеціальні банки або дорогі засоби: допомогти можуть прості продукти, які знайдуться вдома. УНІАН розповідає, як захистити борошно від жучків.

Що потрібно покласти в борошно?

Жучки, борошняні черв’ячки і міль часом бувають дуже спритні і їм вдається забратися навіть у дуже добре упакований пакет з борошном. І вони не тільки їдять борошно, а й псують його, оскільки залишають після себе продукти життєдіяльності. Тому після такого борошно потрібно викидати.

Проте, існує кілька перевірених способів, які допоможуть відлякати жучків:

У тару з борошном покладіть кілька неочищених зубчиків часнику. Запах часнику злякає комах. Поруч з борошном поставте баночки зі спеціями – чорним або червоним перцем, лавровим листом. Вони спрацюють аналогічно. Зробіть мішечки з пахучими травами, наприклад чебрецем, полином або кардамоном - і також покладіть їх до борошна.

Також дехто перед зберіганням радить прогрівати борошно в духовці протягом 15 хвилин або ж відправити його на 15 хвилин в морозилку. Потім борошно можна розкласти по банках.

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