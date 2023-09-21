Речі слід зберігати в прохолодному, сухому місці

Міль – не найприємніша «домашня тваринка», і часом її важко позбутися. Хоча самі метелики не їдять одяг, але їхні личинки – з радістю. Тому, якщо ви побачили у помешканні дорослих особин, це свідчить, що десь є їхнє гніздо, і ваші речі під загрозою. Розповідаємо, що допоможе позбутися молі.

Як попередити появу молі

Міль приваблює бруд і плями, тому видалення будь-яких слідів їжі або розлитої рідини допоможе відлякати її. Крім того, для зберігання речей краще користуватись герметичними контейнерами або вакуумними пакетами. Речі слід зберігати в прохолодному, сухому місці. Міль процвітає у вологому середовищі, тож сухе місце для зберігання допоможе уникнути її появи.

Також міль відлякують певні запахи, такі як лаванда, кедр і гвоздика. Варто покласти пакетики з рослинами або кедрові брусочки в контейнери для зберігання, щоб запобігти появі молі.

Як додатковий запобіжний захід, можна використати нафталін або пастки для молі. Ці засоби виділяють хімічні речовини, які відлякують міль і можуть допомогти захистити речі. Однак варто бути обережним при використанні нафталіну, оскільки він може бути токсичним при вдиханні.

Як позбутися молі

Щоб вбити яйця личинки, потрібно випрати речі або здати в хімчистку. Температура при пранні має бути висока – приблизно 55°С. Так само варто вчинити з одягом перед довгим зберіганням, якщо є підозра, що він заражений.

Наступний крок – це поприбрати підлогу, килими і внутрішні вентиляційні отвори. Це допоможе позбутися личинок і речовин, які можуть спричинити майбутнє зараження.

Також ви можете спробувати заморозити заражені предмети на 24 години. Це вб’є комах.

За матеріалами «Волинь UA», Daily Mail