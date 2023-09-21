Як захистити речі від молі та позбутися її назавжди: поради
Міль – не найприємніша «домашня тваринка», і часом її важко позбутися. Хоча самі метелики не їдять одяг, але їхні личинки – з радістю. Тому, якщо ви побачили у помешканні дорослих особин, це свідчить, що десь є їхнє гніздо, і ваші речі під загрозою. Розповідаємо, що допоможе позбутися молі.
Як попередити появу молі
Міль приваблює бруд і плями, тому видалення будь-яких слідів їжі або розлитої рідини допоможе відлякати її. Крім того, для зберігання речей краще користуватись герметичними контейнерами або вакуумними пакетами. Речі слід зберігати в прохолодному, сухому місці. Міль процвітає у вологому середовищі, тож сухе місце для зберігання допоможе уникнути її появи.
Також міль відлякують певні запахи, такі як лаванда, кедр і гвоздика. Варто покласти пакетики з рослинами або кедрові брусочки в контейнери для зберігання, щоб запобігти появі молі.
Як додатковий запобіжний захід, можна використати нафталін або пастки для молі. Ці засоби виділяють хімічні речовини, які відлякують міль і можуть допомогти захистити речі. Однак варто бути обережним при використанні нафталіну, оскільки він може бути токсичним при вдиханні.
Як позбутися молі
Щоб вбити яйця личинки, потрібно випрати речі або здати в хімчистку. Температура при пранні має бути висока – приблизно 55°С. Так само варто вчинити з одягом перед довгим зберіганням, якщо є підозра, що він заражений.
Наступний крок – це поприбрати підлогу, килими і внутрішні вентиляційні отвори. Це допоможе позбутися личинок і речовин, які можуть спричинити майбутнє зараження.
Також ви можете спробувати заморозити заражені предмети на 24 години. Це вб’є комах.
За матеріалами «Волинь UA», Daily Mail