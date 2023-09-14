Навіть одного горщика з прянощами достатньо, щоб вигнати восьминогого гостя з кімнати

Павуки загалом ні в кого не викликають радості, навіть якщо в людини немає арахнофобії. Водночас в одному будинку в середньому живе близько 1500 павуків! Проте є просте рішення, яке допоможе позбутися цих комах, повідомляє Ukr.Media.

Павучків відлякують багато різких запахів – оцту, каштана, апельсинів та інших цитрусових, лісових горіхів (дехто навіть подрібнює їх і розсипає в кутках). Але найбільше членистоногі не виносять аромат м'яти. Водночас ця рослина неприємна також для мишей і комарів.

Навіть одного горщика з прянощами достатньо, щоб вигнати восьминогого гостя з кімнати. Якщо павуки в домі стали реальною проблемою, розмістіть у кожному приміщенні одну-дві рослини і насолоджуйтеся результатом – більше павуків ви не побачите.

Проростити можна будь-який вид м'яти. Імбирна – найдекоративніша. На її зеленому листі добре проглядається жовтий малюнок, а в другій половині літа вона цвіте бузково-рожевими квіточками.

Карамельна м'ята стійка до хвороб і добре росте майже на будь-якому ґрунті. З перцевої виходить дуже смачний чай із пряним ароматом. А шоколадна додасть нових ноток вашим десертам, компотам і навіть м'ясним стравам.

Є ще яблучна м'ята – її можна додавати до випічки та страв із риби (вона дає м'яку кислинку). І нарешті апельсинова: ця м'ята створена для любителів цитрусових і абсолютно непереносима для павуків.