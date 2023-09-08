Стефанотіс вважають символом щасливого сімейного життя

Кімнатні рослини додають кольору та затишку будь-якому інтер'єру. Та якщо ви стомилися від популярних орхідей, фікусів, монстер та фіалок, The Kolo пропонує перелік оригінальних та водночас невибагливих рослин.

Кавове дерево

Це невелике екзотичне дерево, яке кожному під силу виростити вдома, адже за ним легко доглядати. У нього блискуче темно-зелене листя та симетрична крона – красиве доповнення до спальні чи вітальні. Крім того, кімнатне кавове дерево здатне давати плоди, тож ви будете мати урожай власної кави.

Поливати рослину треба помірно, не допускати пересушення чи забагато вологи. Тримати варто у світлому приміщенні, проте без прямих сонячних променів. Також важливо вчасно пересаджувати кавове деревце.

Стефанотіс, або мадагаскарський жасмин

Цю рослину вважають символом щасливого сімейного життя, її часто останнім часом використовують у весільних композиціях. Усе через витончені білі квіти, якими можна милуватись з кінця червня по вересень. Вони дуже ніжно виглядатимуть в інтер'єрі.

Цій рослині потрібно багато світла, проте влітку краще не ставити на підвіконня, куди потрапляє пряме сонячне проміння. Поливати стефанотіс варто багато, проте не дуже часто.

Хатіора, або рипсаліс

Сукуленти останнім часом стали дуже популярні. Тож придивіться до хатіори, яка родом з вологих тропічних лісів Бразилії та Аргентини. Вона дуже оригінально виглядає: у неї немає листя чи колючок, лише м'ясисті ланочки, які утворюють собою химерні хитросплетіння. Комусь вона нагадує корали чи водорості.

Рослина полюбляє яскраве розсіяне світло. Почекайте, коли ґрунт трохи просохне, а тоді сміливо поливайте: їй потрібно більше вологи, ніж звичайним кактусам.

Антуріум

Ця рослина стане справжнім яскравим акцентом в інтер'єрі. Вона має великі червоні квіти у формі сердечок і гладеньке листя, що повторює форму квітів. Якщо за антуріумом правильно доглядати, то ви насолоджуватиметесь цвітінням майже весь рік.

Потурбуйтесь про те, щоб повітря було достатньо зволожене. Антуріум любить помірний полив. Світла повинно бути достатньо, проте, як і з попередніми рослинами, без прямих сонячних променів.

Пеперомія

Існує безліч видів пеперомії, зі спільного у них – товсті м'ясисті стебла. У всьому іншому ця рослина вражає різноманіттям. Вона може мати листя різних розмірів у формі крапельок, сердечок чи монеток, а кольори можуть варіюватись від світло-зелених і сріблястих до смугастих чи навіть темно-фіолетових.

Їй потрібно багато розсіяного світла, помірний полив у теплу пору року і трохи менше – у холодну. Проте не допускайте, щоб ґрунт пересихав.