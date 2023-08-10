Кавове дерево, посаджене з насіння, починає цвісти через три-чотири роки

Виростити самостійно кавове дерево нескладно, хоч процес і довготривалий, бо воно починає родити лише на третій-четвертий рік життя. Зібрати можна близько півкілограма зерен з однієї рослини. Насіння кави можна купити майже в будь-якому садовому центрі. Як посадити, виростити, доглядати кавове дерево, а також збирати врожай, розповідає «Зелена садиба».

Як посадити насіння кави

Пророщування зерен

Цей процес починається з замочування зерен для стимуляції їх пророщення. Кавові зерна на 12 годин кладуть в розчин соку алое (одну частину подрібненого листка алое змішати з однією-двома частинами води). Мисочку з замоченими зернами треба помістити в темне середовище, бо під дією світла властивості алое значно зменшуються.

Підготовка ємності й субстрату

Можна використати звичайний пластиковий лоток чи відеречко з кришкою, а можна посадити зерна кави одразу в горщики, які потім треба буде закрити поліетиленовою плівкою для створення тепличного ефекту.

Грунт для кавового дерева бажано взяти з мінімальною кислою реакцією. Це може бути куплений субстрат для вирощування лимонів, який треба змішати з піском у співвідношенні 1:1. Можна додати до нього у такій же пропорції ґрунт для азалій.

Якщо не маєте можливості купити спеціальний грунт в магазині, можна підготувати субстрат для пророщення кавового дерева зі звичайної садової землі. Перед використанням її треба продезінфікувати – пролити слабким розчином марганцю або кип’ятком. Садову землю, якщо вона важка, також треба змішати з піском. Якщо вона легка і піщана, то її можна використовувати в такому вигляді.

На дно горщика чи іншої ємності можна покласти шар дренажу, але можна обійтися для пророщування зерен кави і без нього. Шар ґрунту має бути товщиною в три-чотири сантиметри. Перед посівом субстрат гарно зволожуємо.

Посадка зерен

Зерна кави заглиблюємо в субстрат на глибину 1-1,5 см. Садити зерно треба «розламаним» боком до низу. Саме з цієї тріщинки з’являться корені майбутнього кавового дерева. Після посадки у вологу землю додатково зволожувати субстрат не потрібно.

Як доглядати за посівами

Посіви кавових зерен треба регулярно провітрювати (мінімум два рази на день) і зволожувати ґрунт. Він має завжди бути вологим. Якщо так трапилося, що субстрат пересох, його треба добре пролити водою (коли є дренаж), якщо дренажу нема, поливайте землю обережно, буквально – ложкою.

На світлому підвіконні при температурі від +20°C до +25°C кавові зерна проростають приблизно через півтора місяця. Приблизно через два-три місяці після того, як кавові зерна проросли, сіянці потрібно пересадити в окремі ємності. Коренева система кавового дерева досить міцна і розгалужена, то ж варто потурбуватися про те, щоб рослині на новому місці було комфортно.

Пересадка сіянців

Кава не терпить замокання кореневої системи, тому обирайте горщик з дренажними отворами. Крім того, потурбуйтеся і про шар дренажу, наприклад, з керамзиту. Зверху дренажу треба насипати ще приблизно 1 см піску.

Саджанець кави разом з комом землі обережно викопуємо зі старого місця і пересаджуємо в новий горщик. Не удобрюємо, як мінімум, два місяці. Після посадки – гарно поливаємо, щоб з дренажного отвору вилилася вода.

Як доглядати кавове дерево

Кавове дерево любить:

яскраве світло, але не прямі сонячні промені;

помірну температуру (навіть взимку не менше +15°C);

регулярні обприскування;

підживлення по мокрому ґрунті.

Добриво для кавового дерева підійде те саме, яке використовують для цитрусових, що вирощують в кімнатних умовах, але варто зменшити у два рази. Добриво вносять раз на два тижні після поливу.

Кавове дерево росте цілий рік, воно не потребує створення спеціальних умов на зиму. Але взимку основна загроза для дерев кави – протяги. Морозне повітря з відкритого вікна може погубити навіть доросле дерево. Поливати кавове дерево варто частіше, але меншими порціями.

Хвороби і шкідники кавового дерева

Одна з найбільших загроз для кавового дерева в домашніх умовах – павутинний кліщ. Для профілактики варто частіше обприскувати листя кави відстояною водою або навіть влаштовувати для деревця невеликий теплий душ.

Збір урожаю кави і обробка зерен

Кавове дерево, посаджене з насіння, починає цвісти через три-чотири роки. В залежності від сорту кави і умов вирощування, через півроку-рік можуть дозріти перші плоди. Як правило їх буває в першому урожаї 5-10 штук. У кожному – дві зернини кави. Але вже з шостого року ви можете зібрати до 500 грамів і більше.

Кожна квітка кави цвіте всього день і має приємний жасминовий аромат. На її місці з часом з’являється спочатку зелена ягода, яка поступово червоніє. Цей процес триває місяці, що робить кавове дерево дуже декоративним.

Кавові зерна достигають нерівномірно. Знімати врожай доводиться маленькими порціями. Спочатку ягоди просушують в духовці при температурі +70°C протягом півгодини. Потім на два тижні кладуть ягоди в тепле сухе приміщення для подальшого просушування на повітрі. Далі знімають оболонку ягід вручну і дістають зерна, які обсмажують на сковорідці. Якщо зробити це безпосередньо перед приготуванням кави, то вона матиме особливий аромат.