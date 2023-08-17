Формування епіпремнумів – величезне поле для експериментів

Епіпремнум золотистий – найпопулярніший вид роду, який можна вирощувати як кімнатну рослину. Пагони з невеличкими корінцями, які можуть чіплятися за опору, досягають 2-х метрів. Листки у формі сердечок прикрашені нерівномірними золотистими плямами і рисочками. В залежності від освітлення, їх може бути більше чи менше. Як доглядати цю невибагливу рослину, розповідає «Зелена садиба».

Особливою декоративністю відрізняються такі сорти епіпремнума золотистого:

Marble Queen з біло-кремово-салатовим листям;

NJoy з дрібними листками, прикрашеними біло-смарагдовими плямами;

майже повністю жовтий великолистий Golden Pothos.

Умови для вирощування епіпремнума

Освітлення

Епіпремнум може пристосуватися практично до будь-якого освітлення, крім прямих сонячних полудневих променів, на якому горить його листя. Найкраще він почувається на яскравому, але розсіяному світлі. В таких умовах візерунки на його листках проявляються максимально.

Чим далі від вікна, тим простішим за забарвленням стає епіпремнум, але при цьому він має здатність рости і розвиватися в найтемніших куточках оселі, де без підсвічування буде рости зовсім небагато рослин. Якщо ви вирішили поселити епіпремнум золотистий всередині інтер’єру, а в магазині він ріс при яскравому освітленні, дайте йому час на адаптацію і привчайте до нових умов поступово.

Температура

Епіпремнум золотистий адаптується до різних температурних умов. Він зазвичай комфортно відчуває себе при температурі від +18°C до +29°C. Але уникайте різких перепадів температури, таке не сподобається жодній рослині.

Вологість повітря

Всі епіпремнуми люблять високу вологість повітря, тому їх часто можна побачити у ваннах, де є вікна, та на кухнях – біля мийок. Але нормально почуваються ці вазони і при звичайній кімнатній вологості. Якщо у вашій оселі занадто сухе повітря, наприклад, взимку при роботі опалювальних приладів, збільшити вологість для епіпремнума можна, розмістивши рослину на піддоні з вологою галькою або періодично обприскуючи її водою з пульверизатора.

Грунт

Епіпремнум золотистий швидко рости буде тільки в гарно дренованому ґрунті. Йому підходить субстрат для епіфітних рослин або універсальний ґрунт з додаванням піску або перліту.

Догляд епіпремнума

Це невибаглива рослина до догляду. Власне, підібравши для неї оптимальні умови, вам треба буде обов’язково тільки вчасно поливати вазон, бо епіпремнум золотистий любить вологий ґрунт. Вологий, але не мокрий, бо ця кімнатна рослина легше перенесе посуху, ніж застій води в горщику. При пересиханні ґрунту листки рослини всихають на кінчиках, при занадто вологому – на них з’являються чорні плями.

Бажано підживлювати епіпремнум весною-влітку – два рази на місяць добривами для декоративно-листяних або ароїдних рослин. В період спокою цю рослину також можна підживлювати, але рідше. Хоча і без підживлень взимку епіпремнум чудово виглядатиме.

Формування епіпремнумів – величезне поле для експериментів. Їх можна вирощувати як в ампельній формі, так і пустивши плестись на опори (колони, решітки, ширми тощо). Ліана сама чудово чіпляється за опору, але направляти її все-таки треба в потрібний вам бік.

Дуже довгі пагони можна обрізати в будь-яку пору року, так само як і прищипувати молоді пагони для загущення кущиків. Старий епіпремнум золотистий легко омолодити, обрізавши до пенька і залишивши йому лише 1-2 листки.

У комфортних умовах і при оптимальному догляді епіпремнум не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Якщо трапилася проблема (гниль, щитівка, тріпси, тля, павутинний кліщ), ізолюйте рослину і обробіть відповідними фунгіцидами (від хвороби) чи інсектицидами (від шкідників).