Щоб дріжджове тісто вийшло м’яким, еластичним та добре підіймалося під час випікання, важливо не лише дотримуватися рецепту, а й правильно його замісити. Сам процес замішування забезпечує рівномірний розподіл інгредієнтів та формує структуру тіста. УНІАН розповідає, як же правильно місити дріжджове тісто.

Чому важливий правильний заміс?

Під час замішування тіста утворюється клейковина, завдяки якій тісто стає гладким, блискучим та еластичним. Випічка, яка зроблена з ретельно замішаного тіста, виходить більш пишною, ніж та, яку готували з порушеннями процесу. До речі, замішування тіста тільки в одну сторону – одна з основних гарантій правильного утворення тієї самої клейковини.

Як правильно місити дріжджове тісто?

Початок замісу.

Перед тим як почати працювати з тістом, підготуйте стіл та руки: вони мають бути сухими та чистими. Для зручності ви можете купити та постелити силіконовий килимок, додатково посипавши його борошном. Руки також можна посипати борошном. Якщо на долонях або пальцях є ранки, можна використовувати силіконові рукавички.

Техніка замішування.

Робити заміс можна по-різному. Одні кулінари відбивають тісто, ударяючи його різким рухом об стіл, потім натискаючи і відсуваючи вперед. Інші звикли складати, спочатку витягуючи в різні боки, потім згортаючи всередину. Обирайте ту техніку, яка вам більше подобається, якщо інше не вказано в рецепті. Потрібно стежити за тим, скільки часу потрібно місити тісто – в середньому, цей процес не займає більш як 10 хвилин. Якщо ви все зробили правильно, тісто буде еластичним та м’яким.

Однак враховуйте, що не всі види тіста потребують довгого вимішування. Наприклад, з пісочним тістом так робити не можна. Його допустимо м’яти руками буквально пару хвилин, інакше масло в складі почне танути, і від цього зміниться структура, а випічка втратить шанс стати розсипчастою.

Також в деяких рецептах кулінари вказують на необхідність вистоювання – етапу, під час якого тісто потрібно залишити в теплому місці на 20–30 хвилин. Часто так роблять один раз за час приготування, іноді два. Для цього потрібна глибока суха миска, яку необхідно буде поставити в тепле місце та накрити рушником.

Техніка розкачування.

Розкачувати тісто теж потрібно в одному напрямку. Якщо працювати качалкою тільки в один бік, випічка точно підійметься і буде повітряною, ніж якщо катати тісто в хаотичному порядку.