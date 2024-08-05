Зберігайте інструменти у сухому та чистому місці

Після сезонних робіт у саду та на городі, інструменти часто тупляться і працювати ними стає складніше. Як відновити леза садових інструментів за 7 простих кроків, пишуть «Землі приазов’я».

Для заточування інструментів потрібні напилок, точильний камінь, мастило, чистий рушник і захисні окуляри.

Вам також знадобиться:

інструменти для заточування;

фрезерний напилок довжиною 8-12 дюймів, бажано зі зручною ручкою;

точильний камінь;

шліфувальний верстат;

мастило;

чистий рушник;

захисні окуляри.

Ножі та ножиці слід заточувати точильним каменем, тоді як сапи, лопати та граблі можна заточувати напилком.

Приберіть залишки сміття

Очищати інструменти від бруду, сміття та іржі має важливе значення, щоб уникнути будь-яких хвороб, що передаються ґрунтом і щоб уникнути утворенню іржі через вологість. Ви можете прибрати сміття дротяною щіткою, мотузкою або чистою ганчіркою. Менші інструменти можна почистити старою зубною щіткою.

Легку іржу можна видалити за допомогою засобу для видалення іржі або дротяного колеса, прикріпленого до дрилі. Оцет допоможе видалити сильну іржу, якщо інструменти замочити на кілька годин або навіть на ніч.

Вимийте та висушіть інструменти

Вимийте інструменти в теплій мильній воді та дайте їм висохнути на повітрі перед заточуванням.

Просто наповніть відро або раковину теплою водою з милом і вимийте інструменти. Потім розкладіть їх до повного висихання перед заточуванням. Це можна зробити ввечері перед посадкою, щоб загострити їх і переконатися, що вони сухі.

Загострення на верстаті

Закріпіть інструмент, який ви хочете заточити, за допомогою стійкого верстака або затискача. Переконайтеся, що вам зручно і що ваші рухи не дозволять інструменту зісковзнути та завдати вам шкоди.

Садові інструменти не обов’язково повинні бути надзвичайно гострими, важливіше, щоб край був вільним від іржі та сміття, рівномірної форми та загострений до стану, як новий.

Під час заточування інструментів напилюйте лише в одному напрямку. Рухайтеся зліва направо або справа наліво, але не вперед і назад. Під час роботи переконайтеся, що кут, який ви створюєте напилком, відповідає куту інструмента.

Тепер, зберігаючи постійний кут і рівномірно натискаючи вниз, робіть невеликі кола лезом ножа, працюючи вгору та вниз по довжині ножа. Зверніть увагу на кінчик ножа, який, ймовірно, буде більш тупим.

Виправляйте зігнуті або пошкоджені інструменти, затискаючи, нагріваючи та змінюючи форму молотком.

Нагрійте викривлене місце за допомогою ручного пальника, а потім стукайте молотком назад у потрібному напрямку. Це можна зробити, якщо лопата задерлася або граблі перекрутилися.

Олія для змащення

Виберіть олію для догляду за інструментом і нанесіть її на металеві поверхні та дерев’яні ручки.

На цьому етапі є різні варіанти олій:

тунгова та льняна олії добре працюють, але вони швидко висихають;

лляною олією рекомендується змащувати будь-які дерев'яні ручки інструментів. Підійде також масло волоського горіха.

Використовуючи чистий рушник або ганчірку, нанесіть невелику кількість засобу на всі металеві поверхні заточених інструментів, переконавшись, що вона потрапила у всі щілини. Змастивши секатори або ножиці маслом, кілька разів стисніть їх, щоб переконатися, що все добре впиталося.

Зберігайте інструменти у сухому та чистому місці, коли вони не використовуються, і в легкодоступному місці, коли вони вам знадобляться. Проста стійка буде чудовим варіантом.