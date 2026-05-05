Навіть дорога посудомийна машина не дасть ідеального результату, якщо її неправильно завантажити. Часто проблема не в техніці чи мийних засобах, а в тому, як розставлений посуд. Martha Stewart розповідає, як завантажувати посудомийку, щоб посуд був чистим.

Як завантажувати нижній кошик посудомийної машини?

У нижній кошик слід класти більші предмети, такі як обідні тарілки, великі миски, а також каструлі та сковорідки, придатні для миття в посудомийній машині.

Столові прибори.

Столові прибори слід класти у кошик, що входить у комплект вашої моделі, який зазвичай розташований на нижній полиці посудомийної машини.

«Як людина, яка любить порядок, я не можу не розсортувати столові прибори по кошиках посудомийної машини, а ножі для безпеки обов’язково кладу в останній кошик, що знаходиться в глибині машини», – каже Малайка Лубега, професійна організаторка, дизайнерка інтер’єрів та власниця компанії Huza Home Concepts.

Миски.

Великі миски, такі як ті, що використовуються для змішування або подачі великого салату, слід розміщувати на нижній полиці посудомийної машини. Поставте кожну миску між зубцями, брудною стороною всередину.

«Слідкуйте, щоб не складати миски одна на одну в посудомийній машині, щоб кожна миска була належним чином вимита», – каже Брі Леммен, менеджерка з кухонних брендів у компанії Whirlpool.

Тарілки.

Як і миски, великі тарілки також слід розміщувати на нижній полиці посудомийної машини. Розміщуйте їх між зубцями брудною стороною всередину, у бік форсунок.

«Якщо ваші обідні тарілки не стоять вертикально або нестійко через вузький простір між зубцями, ви можете відрегулювати кут нахилу зубців, щоб поліпшити розміщення тарілок і їхню стійкість», – каже Леммен.

Каструлі та сковорідки.

Миття каструль і сковорідок для багатьох може бути справжньою мукою. Заощаджуйте час, розміщуючи посуд, придатний для миття в посудомийній машині, на нижній решітці – по боках або в задніх кутах машини. Каструлі слід ставити дном вниз над зубцями, а плоскі сковорідки чи деко – брудною стороною всередину під кутом вниз.

«Сковорідки з антипригарним покриттям та чавунні сковорідки не слід мити в посудомийній машині», – зазначає Леммен.

Обробні дошки.

Обробні дошки найкраще розміщувати вздовж боків і ззаду нижньої решітки посудомийної машини. Перед миттям обробної дошки обов'язково прочитайте інструкцію з догляду, щоб переконатися, що її можна мити в посудомийній машині. Обробні дошки з дерева ні в якому разі не можна мити в посудомийній машині.

Як завантажувати верхній кошик посудомийної машини?

У верхній кошик посудомийної машини потрібно класти легкі предмети, такі як невеликі миски та тарілки, а також будь-які пластикові предмети, які придатні для миття в посудомийній машині.

Довгі кухонні інструменти.

У багатьох посудомийних машинах є спеціальна решітка для довгих кухонних інструментів, таких як лопатки та ополоники, які занадто довгі, щоб розміщувати їх у кошику разом з рештою столових приборів. Якщо у вас немає спеціально відведеного місця, ці предмети слід розкласти горизонтально на верхній решітці машини.

Посуд для напоїв.

Усі посудини для напоїв слід розміщувати на верхній полиці посудомийної машини догори дном для найретельнішого очищення.

«Щоб предмети не перекидалися, ми рекомендуємо розміщувати чашки та кружки вздовж боків і між зубцями, а не зверху. Для найкращого результату сушіння кружки можна розміщувати під невеликим кутом, щоб запобігти накопиченню або скупченню калюж води під час миття», – каже Леммен.

Тарілки.

Невеликі тарілки, наприклад ті, що використовуються для подачі десертів або закусок, слід розміщувати на верхній полиці посудомийної машини.

«Рекомендується ставити їх вертикально і ближче до центру полиці», – каже Леммен.

Миски.

Як і тарілки, невеликі миски слід завантажувати на верхню полицю. Розміщуйте їх вертикально між зубцями та під нахилом у бік розпилювача. Кожна миска повинна бути на належній відстані, щоб вона не лежала на іншій мисці та тарілці.

Пластикові місткості.

Завжди розміщуйте пластикові предмети на верхню полицю, щоб уникнути їх перегріву, який може призвести до деформації або плавлення. Ці предмети слід розміщувати дном донизу між зубцями, так само як чашки.

«Перед завантаженням завжди переконуйтесь, що пластикові предмети призначені для миття в посудомийній машині. Відповідна позначка зазвичай знаходиться на дні виробу», – каже Леммен.