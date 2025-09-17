Після викопування урожай обов’язково просушують кілька днів на свіжому повітрі

З приходом осені з’являється головне питання для городників: як зберегти зібрану картоплю до весни, якщо немає ні погреба, ні льоху? У кімнатних умовах овоч швидко проростає, втрачає смакові якості, і замість запашної бульби господарі отримують м’яку картоплину з паростками. Та існує простий, але ефективний метод, який допоможе продовжити термін зберігання навіть у квартирі, – про нього пише ТСН.

Що потрібно зробити

Після викопування урожай обов’язково просушують кілька днів на свіжому повітрі. Це перший і важливий етап – зайва волога в шкірці сприяє гниттю та проростанню.

А далі – головний секрет: при складанні картоплі у мішки чи ящики варто покласти туди декілька зелених яблук. Розміщуйте їх зверху кожного шару овочів.

Чому це працює

Зелені яблука виділяють етилен – природну речовину, яка гальмує утворення паростків. Вона створює навколо плодів середовище, що стримує «пробудження» картоплі. У результаті бульби залишаються твердими, щільними й не втрачають смаку навіть через кілька місяців зберігання.