Що додати у мішок з картоплею, щоб вона не проросла: ефективний і неочевидний метод
З приходом осені з’являється головне питання для городників: як зберегти зібрану картоплю до весни, якщо немає ні погреба, ні льоху? У кімнатних умовах овоч швидко проростає, втрачає смакові якості, і замість запашної бульби господарі отримують м’яку картоплину з паростками. Та існує простий, але ефективний метод, який допоможе продовжити термін зберігання навіть у квартирі, – про нього пише ТСН.
Що потрібно зробити
Після викопування урожай обов’язково просушують кілька днів на свіжому повітрі. Це перший і важливий етап – зайва волога в шкірці сприяє гниттю та проростанню.
А далі – головний секрет: при складанні картоплі у мішки чи ящики варто покласти туди декілька зелених яблук. Розміщуйте їх зверху кожного шару овочів.
Чому це працює
Зелені яблука виділяють етилен – природну речовину, яка гальмує утворення паростків. Вона створює навколо плодів середовище, що стримує «пробудження» картоплі. У результаті бульби залишаються твердими, щільними й не втрачають смаку навіть через кілька місяців зберігання.