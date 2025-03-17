Якщо вам потрібно зберегти тісто надовго, найкращий варіант – заморозити його

Якщо у вас залишилося дріжджове тісто, викидати його не варто. Shuba розповідає, що існують прості способи, як правильно зберігати дріжджове тісто, щоб воно не втратило своїх властивостей.

Як зберігати дріжджове тісто в холодильнику

За допомогою цього способу тісто можна зберігати до 2-х днів, більше не можна – бо може скиснути.

Як правильно заморожувати:

Глибоку миску присипте борошном всередині. Покладіть в неї тісто та накрийте харчовою плівкою. У ній зробіть невеличкий отвір та поставте у холодильник. Або ж покладіть тісто у пакет чи замотайте у харчову плівку. Якщо будете зберігати у мисці, то температура має бути +5-8°C (зберігати можна близько 24 годин). Якщо у пакеті/плівці – температура +3-4°C (зберігати можна близько 48 годин).

Як зберігати дріжджове тісто в морозильній камері

Якщо вам потрібно зберегти тісто надовго, найкращий варіант – заморозити його. У морозильній камері воно може зберігатися до трьох місяців.

Як правильно заморожувати: