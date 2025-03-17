Як зберігати дріжджове тісто: у холодильнику чи морозилці
Якщо вам потрібно зберегти тісто надовго, найкращий варіант – заморозити його
Якщо у вас залишилося дріжджове тісто, викидати його не варто. Shuba розповідає, що існують прості способи, як правильно зберігати дріжджове тісто, щоб воно не втратило своїх властивостей.
Як зберігати дріжджове тісто в холодильнику
За допомогою цього способу тісто можна зберігати до 2-х днів, більше не можна – бо може скиснути.
Як правильно заморожувати:
- Глибоку миску присипте борошном всередині.
- Покладіть в неї тісто та накрийте харчовою плівкою. У ній зробіть невеличкий отвір та поставте у холодильник.
- Або ж покладіть тісто у пакет чи замотайте у харчову плівку.
- Якщо будете зберігати у мисці, то температура має бути +5-8°C (зберігати можна близько 24 годин). Якщо у пакеті/плівці – температура +3-4°C (зберігати можна близько 48 годин).
Як зберігати дріжджове тісто в морозильній камері
Якщо вам потрібно зберегти тісто надовго, найкращий варіант – заморозити його. У морозильній камері воно може зберігатися до трьох місяців.
Як правильно заморожувати:
- Охолодіть тісто у холодильнику перед замороженням.
- Розріжте на невеликі шматки та присипте борошном.
- Ці шматки розкладіть по пакетах та зав’яжіть їх.
- Обов’язково підписуйте їх, щоб не забути дату.
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