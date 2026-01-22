Просто покласти в холодильник не досить: як зберігати млинці, щоб вони були м’якими через день
До теми
Якщо ви напекли багато млинців та хочете, щоб вони не висохли та залишилися смачними на наступний день, важливо правильно їх зберігати. УНІАН розповідає, куди ж покласти млинці, щоб вони були м’якими.
Як правильно зберігати млинці?
Готові млинці потрібно обгорнути пакетом або харчовою плівкою та помістити в холодильник. Термін зберігання млинців в холодильнику залежить від тіста та температури зберігання, але в середньому вони можуть зберігатися 2–3 дні. Після чого часу млинці, якщо не зіпсуються, то почнуть засихати.
Також ви можете зберігати млинці в морозильній камері. Для цього дайте млинцям охолонути, після чого кожен млинець перекладіть пергаментом або харчовою плівкою. Всю стопку млинців також слід обернути плівкою або пакетом та відправити в морозилку. Термін зберігання в морозилці – до 4 місяців.
Якщо ви хочете заморозити млинці з начинкою, їх також необхідно попередньо повністю остудити, розкласти на дошці та заморозити. А вже заморожені млинці слід перекласти в контейнер або пакет.