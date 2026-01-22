Ви можете зберігати млинці в морозильній камері

Якщо ви напекли багато млинців та хочете, щоб вони не висохли та залишилися смачними на наступний день, важливо правильно їх зберігати. УНІАН розповідає, куди ж покласти млинці, щоб вони були м’якими.

Як правильно зберігати млинці?

Готові млинці потрібно обгорнути пакетом або харчовою плівкою та помістити в холодильник. Термін зберігання млинців в холодильнику залежить від тіста та температури зберігання, але в середньому вони можуть зберігатися 2–3 дні. Після чого часу млинці, якщо не зіпсуються, то почнуть засихати.

Також ви можете зберігати млинці в морозильній камері. Для цього дайте млинцям охолонути, після чого кожен млинець перекладіть пергаментом або харчовою плівкою. Всю стопку млинців також слід обернути плівкою або пакетом та відправити в морозилку. Термін зберігання в морозилці – до 4 місяців.

Якщо ви хочете заморозити млинці з начинкою, їх також необхідно попередньо повністю остудити, розкласти на дошці та заморозити. А вже заморожені млинці слід перекласти в контейнер або пакет.