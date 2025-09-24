Якщо млинці прилипають до сковороди, варто додати в тісто кілька столових ложок олії

Іноді млинці не відходять від сковороди, прилипають або рвуться – і це часто може зіпсувати настрій. УНІАН розповідає, що у таких ситуаціях потрібно робити.

Що робити, якщо млинці прилипають до сковороди?

Якщо млинці прилипають до сковороди, варто додати в тісто кілька столових ложок олії. Олія повинна бути рафінована, без запаху. Також не варто використовувати вершкове масло при приготуванні тіста, оскільки воно буде важким.

Також важливо не наливати тісто на холодну сковороду. Спочатку нагрійте сковорідку на сильному вогні, змастіть її олією, а потім, зменшивши вогонь до середнього, налийте тісто. На відміну від оладок, які смажать під кришкою, млинці потрібно смажити без кришки.

Але якщо навіть після цього млинці все ще прилипають до сковороди та не перевертаються – додайте в тісто трохи борошна. Занадто тонкі млинці неможливо перевернути за допомогою лопатки, не пошкодивши їх. Тому професійні кухарі знімають тонкі млинці зі сковороди, підкидаючи їх, але якщо у вас так не виходить, можна зробити простіше – трохи ущільнити тісто борошном.

Чому млинці прилипають до тефлонової сковороди?

Щоб млинці не прилипали до тефлонової сковороди, перед початком випікання додайте в тісто трохи окропу. Це зробить тісто більш еластичним, і воно не буде рватися.

Також млинці можуть прилипати до тефлонової сковороди, якщо покриття пошкоджене. Тому якщо ви використовуєте подряпану сковороду, не варто розраховувати на ідеальні млинці. Краще додавати одразу в тісто олію або змастити сковороду олією та смажити млинці на мінімальному вогні.