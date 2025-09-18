Перед зберіганням мити виноград не варто

Виноград – один із найпопулярніших плодів наприкінці літа та восени. Його часто подають як легкий перекус, додають до сирних або м’ясних страв. Однак після збору врожаю або покупки виникає логічне питання: як правильно зберігати виноград, щоб він залишався свіжим якомога довше. Про це пише Тelegraf.

Огляд ягід

Перш ніж класти грона на зберігання, важливо оглянути їх. Ягоди мають бути пружними, без ознак гниття чи в’янення. Стебла повинні бути зеленими та гнучкими. Якщо вони вже потемніли, а виноград почав відриватися, довго він не пролежить. Також варто звернути увагу на рівномірність забарвлення: чорний виноград має бути насичено фіолетовим, червоний – однорідно червоним, а зелений – з жовтуватим відтінком.

Багато залежить і від сорту. Деякі різновиди мають тривалий термін зберігання. Наприклад, сорт «Молдова» може зберігатися до п’яти місяців у холодильнику. Також добре зберігаються такі сорти, як «Кишмиш Молдовський», «Пам’яті Вердеревського», «Грудневий», «Тайфі Рожевий», «Осінній Чорний», «Агадай», «Одеський сувенір» та «Ювілей Молдови».

Як зберігати грона правильно

Оптимальна температура для зберігання винограду – від 4 до 7 градусів тепла. Якщо температура буде нижчою, ягоди можуть постраждати від холоду, а якщо вищою – швидко перезріють і зіпсуються. Найкраще зберігати виноград на нижній полиці холодильника, де температура стабільна.

Перед зберіганням мити виноград не варто, зайва волога прискорить процес псування. Грона краще не розділяти, а зберігати цілими в пластикових контейнерах або пакетах з отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Якщо є можливість зберігати виноград у сухому підвалі, можна підвісити грона на дроти або гачки, аби уникнути їх деформації. При великому врожаї виноград кладуть у ящики, вистилаючи дно папером, і розміщують грона в один шар.