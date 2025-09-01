Обробку огірків проводять у суху, безвітряну погоду

У період різких перепадів температур, після дощів чи тривалих періодів спеки, огірки у відкритому ґрунті часто страждають від грибкових інфекцій і знижують врожайність. Особливо поширеним захворюванням є пероноспороз (несправжня борошниста роса), який розвивається швидко й здатен повністю знищити рослину. Чим обробити огірки, щоб врятувати врожай і продовжити плодоношення восени, пише «Флористікс».

Щоб запобігти хворобам і підтримати активне плодоношення, рекомендується використовувати комплексний розчин для обприскування. Засіб не лише зупиняє розвиток грибкових інфекцій, а й забезпечує огірки важливими мікроелементами.

Для приготування розчину використовують:

сечовину (2 ст. ложки) – азотне добриво, яке сприяє росту зеленої маси та пригнічує розвиток патогенів;

борну кислоту (2 г) – покращує формування зав’язі та активізує жіночі квітки;

мідний купорос (2 г) – ефективний протигрибковий препарат, який знищує збудників хвороб;

калій перманганат (3 г) – антисептик, що також збагачує рослину калієм і марганцем.

Компоненти розчиняють у 10 літрах відстояної води (температура 25-30 °C). Сечовину, мідний купорос і марганцівку змішують окремо, потім додають у воду. Борну кислоту перед цим обов’язково розчиняють в гарячій воді й також вливають у загальну суміш.

Обробку огірків проводять у суху, безвітряну погоду, бажано вранці або ввечері. Після обробки плоди можна збирати не раніше ніж через 5 днів. За наявності ознак захворювання рекомендується провести три обробки з інтервалом у 8-10 днів.

Застосування цього засобу дозволяє не лише зупинити поширення грибкових інфекцій, а й продовжити період активного плодоношення огірків, підвищуючи їхню стійкість до зовнішніх факторів.