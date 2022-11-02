Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ринок нерухомості у Львові змінився. Зокрема зміни торкнулися попиту та цін на готові помешкання і матеріали. Під час практичного семінару з нерухомості Forum West, який транслювало «Твоє місто», СЕО компанії Well Bud, експертка новобудов «Вдома» Катерина Джичка розповіла, як змінився ринок нерухомості у Львові.

Зокрема, станом на листопад 2021 року вартість квадратного метра у квартирах класу «економ/комфорт» становила 580-710 доларів США. У 2022 році ціна на житло зросла, найбільше – на помешкання «еліт» класу.

Наприклад, у ЖК Avalon Flex, що на вул. Топольна, 4, у листопаді ціни на квартири становили 1155 доларів/м2 (30,5 тис. грн/м2). Нині ціна становить 1503 долари/м2 (55,6 тис. грн/м2).

У ЖК «Вілла Погулянка», що на вул. Погулянка, 8, ціна за метр квадратний у 2021 році становила 1737 доларів (45,8 тис. грн/м2). Нині вартість квадратного метра становить 2588 доларів (приблизно 95 000 грн/м2).

У ЖК Safe Town, що на Кульпарківській, 96, торік середні ціни на квартири становили 1300 доларів/м2 (34,3 тис. грн/м2). Цього року вартість помешкання становить 1850 доларів/м2 (68,5 тис. грн/м2).

У ЖК Park Avenue, що на вул. Стуса, ціна за метр квадратний у 2021 році становила 1138 доларів, а зараз – 1972 долара/м2. У ЖК Viking Park, що на вул. Зеленій, середня ціна квадратного метра житла торік становила 1025 доларів, а зараз – 1249 доларів/м2.

За словами Катерини Джички, традиційно, насамперед, покупець звертає увагу на ціну помешкання. Якщо торік покупець більше звертав увагу на локацію ЖК, зараз же його більш цікавить термін введення будинку в експлуатацію. Крім цього, покупець все частіше звертає увагу на репутацію забудовника, безпеку будівлі та наявність укриття.

Також, зазначає експертка, у період повномасштабного вторгнення змінився й портрет потенційного покупця – тепер це жінки 35-54 роки та чоловіки 35-54 роки.

Що стосується змін для девелоперів, то найчастіше підприємці відзначають зростання цін на матеріали та зниження попиту на понад 60%.

Експертка зазначає, якщо війна затягнеться, це може спричинити дефіцит матеріалів внутрішнього виробника і, як наслідок, зростання вартості квартир, замороження проектів та протермінування введення об’єктів в експлуатацію.

Також вона прогнозує збільшення випадків розірвання контрактів із розтермінування та скарги покупців на повернення коштів.

«У львівських девелоперів таких випадків раніше був 1%, але цього може бути більше, зокрема, через неможливість ввести будинок в експлуатацію, наприклад, через відключення електроенергії, повітряні тривоги. Так, затягується процес будівництва, через що можуть бути репутаційні втрати», – додає Катерина Джичка.

Повістю відновити ринок вдасться після завершення бойових дій. Тоді, прогнозує експертка, попит може зрости на 70%, а продажі – на 30%. Зараз же, порівняно з довоєнним періодом, продажі відновилися на 30%.