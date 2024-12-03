Товстянка або красула – це популярна кімнатна рослина, яку часто називають грошовим деревом. Господарі обирають саме такий вазон через невибагливий догляд та незвичайний зовнішній вигляд. Але не всі мають можливість побачити, як дерево цвіте. ТСН пише, як допомогти зацвісти декоративному дереву.

Як примусити цвісти грошове дерево

Зазвичай товстянка квітне лише після пʼяти років життя, але досвідчені флористи знають методи, які можуть спонукати її цвісти раніше.

Перш за все, для росту та розвитку рослини потрібно створити комфортні умови. Товстянку слід розміщувати в місці з максимальною кількістю світла, але без прямих сонячних променів. Рослина не переносить високі температури, ідеальна середня температура для неї – +20°С.

Для стимуляції росту та цвітіння грошового дерева рекомендується обприскування бурштиновою кислотою. Необхідно розчинити дві таблетки кислоти у літрі теплої води та обприскати цією рідиною листя рослини за допомогою пульверизатора.

Калійно-фосфатні добрива також сприяють цвітінню грошового дерева. Потрібно розвести 2 г готової суміші, яку можна придбати у спеціалізованих магазинах, у літрі теплої води та полити нею товстянку. Таке добриво допоможе рослині зацвісти набагато раніше.