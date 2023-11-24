Хобі дозволяє людині знизити негативний вплив стресу на організм

Тривоги, неспокій, нервове і фізичне виснаження не додають здоров’я, чимало людей перебуває на межі нервового зриву, морального виснаження.

Психологиня, кандидат психологічних наук Віра Романова каже, що у таких ситуаціях треба допомогти собі хоч ненадовго звільнити мозок від важких тривожних думок, переключитися на щось приємне, на те, що приносить задоволення, спокій, відволікає від рутини. І цією рятівною соломинкою може бути хобі.

«Ученими доведено корисну психологічну дію різного виду захоплень. У науці існує такий термін – “ефект хобі”. Заняття улюбленою справою зміцнює самооцінку людини, сприяє задоволенню однієї з найважливіших потреб – потреби у самореалізації. Окрім цього, зараз важливо також мати якусь справу, яка може хоч трохи відволікти від думок про війну, переживань. Мати хобі – це можливість отримувати розраду та запобігти моральному виснаженню», – каже Віра Романова.

Навіщо людині хобі?

Хобі для людини – це свобода і політ її душі, відпочинок від повсякденної рутини. Воно часто приносить баланс та задоволення, бо людина зміщує фокус уваги зі свого звичайного життя на світ свого захоплення, перезавантажується, розвиває свої знання та навички, знаходить однодумців.

«Хобі дозволяє людині знизити негативний вплив стресу на організм, створити якийсь власний духовний світ, який приносить радість і задоволення. Риболовля, наприклад, здатна заспокоїти людину, упорядкувати її думки. Особливо важливо мати хобі людям у віці 60+, коли захоплення дозволить приємно проведити час», – каже психологиня.

Для молодих людей хобі може бути корисним у плані самореалізації. На людину, яка має якісь цікаві захоплення і досягла успіху, оточуючі дивляться іншими очима. Чи не найцікавіші знайомства відбуваються на грунті хобі та спільних інтересів. Хобі може свідчити про захопленість, інтелект, вміння спілкуватися та працювати в команді, ініціативність, енергійність або скрупульозність, уважність, нарешті, про психологічний настрій. Однак рекрутер на співбесіді може зробити висновки не на користь кандидата, якщо той, наприклад, займається екстремальними видами спорту, які можуть призвести до лікарняних і нещасних випадків, перешкодити виконанню робочих обов'язків. Краще подумати, як ваше хобі і пов'язані з ним навички допомагають вашій професії.

Хобі – це профілактика емоційного вигорання, горизонтальний розвиток (нові навички та вміння, тренування уваги, здорового способу життя тощо). Воно підвищує самооцінку. Наприклад, дозволяє за тиждень поставити особистий рекорд, а за наступний тиждень перемогти самого себе і знову дійти до нового рекорду. Заняття улюбленим захопленням розвиває світогляд. Ви отримуєте нові навички та знання. Хобі відволікає від повсякденної метушні, позитивно впливає на нервову систему, піднімає настрій, самооцінку, робить вас старанною людиною і навіть може приносити дохід.

Як знайти собі хобі?

Є кілька видів хобі:

класичні: коли ми займаємося чимось, що нам приносить задоволення від самого процесу, результату. Такі захоплення допомагають відпочити, наповнитися енергією. Це те, чим би ми займалися, навіть якби нам не платили.

другий варіант: коли люди заводять хобі для знайомств, нетворкінгу та соціальних зв'язків. Наприклад, в Америці для такого проведення часу дуже поширений гольф.

Багато психологів кажуть, що хобі шукати не треба, бо воно живе у кожній людині, віддзеркалюючи її індивідуальність. Просто треба трохи зайнятися самопізнанням і відповідь не забариться. Подумайте про ті інтереси, які можуть виникнути паралельно до основного виду діяльності. Наприклад, історику, мабуть, будуть цікавими монети.

Захоплення людини, каже психологиня, формуються впродовж життя, а їхня основа закладається в дитинстві і вони безпосередньо пов'язані з її нервовою системою. Людина з активним темпераментом вибере хобі, пов'язане з людьми, флегматик чи меланхолік – те, що потребує посидючості.

По захопленню людини можна скласти її психологічний портрет. Нумізмати, боністи, філателісти – це флегматики, любителі малювання – меланхоліки, учасники інтелектуальних командних ігор – сангвініки. Дізнавшись про хобі особистості, можна зрозуміти й схильності людини: любителі групових подорожей – екстраверти, більшість рибалок – інтроверти. До речі, за статистикою, люди з хобі менше страждають від нудьги і менше конфліктують зі своїми половинками.

Сім кроків при виборі хобі

Нерідко важко визначитися із захопленням, коли довкола стільки різних варіантів занять. Є кілька способів краще зрозуміти себе і вибрати відповідний напрямок. Психологиня дає сім порад, які допоможуть вам вибрати хобі.