дренажний отвір можна зробити навіть у керамічному горщику

Правильний дренаж надзвичайно важливий при посадці квітів, декоративних рослин чи овочів у контейнерах. Дренажні отвори дозволяють воді виходити, щоб корені не стояли у заболоченому ґрунті та не гнили. На жаль, багато декоративних горщиків не мають таких отворів. Але його можна легко зробити самостійно за допомогою дриля або гострого предмета. Як це зробити, пише Southern living.

Що вам знадобиться:

Рушник або м’яка підкладка. Маркер. Невелика кількість води. Дриль. Свердло по каменю/плитці діаметром 1/4-1/2 дюйма або коронка для плитки. За бажанням: молоток та гострий предмет, наприклад цвях.

Як просвердлити дренажний отвір у горщику

Найкращий результат можна отримати при свердлінні кераміки, порцеляни або бетону свердлом із карбіду або алмазним покриттям. Карбідне свердло працює повільніше, ніж алмазне, але також ефективне. Можна використовувати коронку з алмазним напиленням для швидкого свердління. Для пластику підійде будь-яке гостре свердло. Важливо працювати повільно і не тиснути занадто сильно, щоб не тріснув або не розколовся горщик.

Крок 1: Підготовка до свердління

Покладіть складений рушник або іншу м’яку підкладку на стіл або стільницю. Переверніть горщик догори дном на підкладку. Маркером позначте центр дна горщика. Потім налийте трохи води на позначку, щоб свердло не перегрівалося.

Крок 2: Початок свердління

Розташуйте свердло у центрі горщика під невеликим кутом. Тримаючи горщик міцно, починайте свердлити на низькій швидкості, створюючи невелике заглиблення, яке допоможе свердлу не зміщуватися під час роботи.

Крок 3: Завершення свердління

Якщо заглиблення достатнє, розташовуйте дриль вертикально і повільно проробляйте отвір, застосовуючи лише легкий тиск. Після завершення видаліть крихти та промийте горщик. Тепер він готовий до використання.

Як зробити дренаж без дриля

Якщо дриля немає, можна використати молоток або киянку і гострий предмет, наприклад цвях. Отвір буде не таким акуратним, але ви отримаєте результат, якщо працюватимете повільно та обережно. Потрібно поступово видаляти матеріал, поки не утвориться отвір.

Підготуйте робоче місце так само, як для свердління, і намітьте весь отвір, щоб знати, де знімати матеріал. Потім тримайте цвях під кутом 45° на краю позначки і обережно постукуйте. Повільно обробляйте коло по центру горщика, прибираючи крихти матеріалу.