Сансевієрія – одна з найневибагливіших кімнатних рослин, яка чудово підходить навіть для новачків. Її часто називають «язиком тещі», «хвостом щуки», «зміїною шкірою» або «леопардовою лілією». Вона витривала, спокійно переносить посуху, протяги та сухе повітря. Але навіть така стійка рослина потребує певного догляду, особливо якщо йдеться про строкаті сорти з декоративним листям. Як доглядати сансев’єрію, пише Ukr.Media.

Правильне освітлення

Щоб зберегти яскравість і візерунок на листках, сансевієрії потрібно забезпечити достатнє освітлення. Вона може рости й у півтіні, але тоді листя тьмяніє, а строкатість зникає. Ряболисті сорти потребують більше світла, тому ідеально розмістити рослину на підвіконні зі східного або західного боку. На південному вікні її доведеться притіняти в обідній час. Якщо природного світла недостатньо, можна використовувати лампи денного освітлення. Однак і надлишок світла небажаний: листя, в якому переважає жовтий колір, може стати однотонно-зеленим. Улітку рослину варто винести на балкон або лоджію, обираючи місце в півтіні, захищене від дощу та протягів.

Місце посадки

Горщик для сансевієрії має бути широким і стійким, оскільки коріння зростає у ширину, а не вглиб. Краще використовувати керамічні вазони з товстими стінками, вони витримають вагу рослини та тиск з боку коренів. Пересаджувати рослину слід кожні 2-3 роки, коли коріння заповнює горщик або починає виходити за його межі. Новий вазон має бути на 2-3 см ширший і глибший за попередній.

Підживлення

Підживлення – ще один важливий чинник для збереження декоративного вигляду. Підгодовувати сансевієрію потрібно навесні, влітку та восени, один раз на місяць. Використовуйте рідкі добрива для кактусів, сукулентів або декоративно-листяних рослин. У зимовий період підживлення не проводять.

Важливо зменшити концентрацію добрива у 2-3 рази від рекомендованої, щоб не нашкодити рослині: надлишок мінералів може спричинити деформацію листя і втрату візерунку. У складі добрива мають бути фосфор і кальцій; азотистих добрив краще уникати, оскільки вони стимулюють утворення хлорофілу і можуть сприяти позеленінню строкатого листя.

Який ґрунт обрати

Ґрунт для сансевієрії повинен бути легким, пухким і нейтральним за кислотністю. Добре підходять готові суміші для кактусів. Якщо ви готуєте ґрунт самостійно, використовуйте дві частини листової землі, дві частини дернової і одну частину піску. Додатково можна внести трохи торфу або перегною. Перед посадкою ґрунт бажано знезаразити, прожарити в духовці або пропарити. На дно горщика необхідно викласти дренаж (приблизно третину об’єму). Для цього підійдуть керамзит, бита цегла або галька.