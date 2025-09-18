Кротон родом із тропічних регіонів – з Південно-Східної Азії та островів Океанії

Кодіеум, також знаний як кротон, відомий своїм яскравим та строкатим листям, яке одразу привертає увагу. Ця декоративна рослина здатна виростати до одного метра у висоту всього за кілька років, а догляд за нею не вимагає надзусиль. Але навіть при загальній невибагливості багато хто стикається з проблемою – листя кротона починає жовтіти, сохнути й опадати. Чому так відбувається і як з цим боротися, пише Fermer.blog.

Основи догляду за кротоном

Кротон родом із тропічних регіонів – з Південно-Східної Азії та островів Океанії. У природному середовищі він звик до теплої та вологішої атмосфери, тому вдома йому слід створити подібні умови. Рослина потребує регулярного, але помірного поливу та добре зволоженого повітря.

Щоб листя не втрачало привабливість, кротон варто обприскувати, це підтримує оптимальний рівень вологості. У період активного росту (весна-осінь) рослину рекомендується пересаджувати двічі на рік у більший горщик і оновлювати або збагачувати ґрунт. Дуже важливо забезпечити гарний дренаж, щоби волога не застоювалась біля коріння.

Кротон потребує яскравого, але розсіяного світла. Ідеальним місцем для нього стануть вікна, що виходять на схід або захід. Пряме сонце може залишити опіки на листі, тому від нього краще захистити рослину. Також не забувайте, що кротон не любить протягів і холодного повітря – це одна з частих причин його хворобливого вигляду.

Чому кротон скидає листя: основні причини та рішення

Попри репутацію невибагливої кімнатної рослини, кротон може втрачати листя через неправильний догляд. Це сигналізує про те, що одне або кілька правил утримання було порушено.

Неправильний полив

Найчастіша причина опадання листя – надмірна або недостатня кількість води. Влітку ґрунт повинен бути завжди трохи вологим, але не мокрим. Пересушування або застій води у горщику швидко призводять до того, що листя починає жовтіти, скручуватися та опадати. У критичних випадках уся крона осипається, залишається лише верхівка.

Щоб уникнути цього, краще дотримуватись режиму помірного, але регулярного поливу. Великі рослини можна поливати щодня, але малими порціями. Обов’язково використовуйте воду, яка відстоялася і набула кімнатної температури.

Окрім поливу, кротон потребує зволоження повітря. Листя можна обприскувати з пульверизатора або протирати вологою серветкою. Влітку, бажано раз на місяць, влаштовуйте «душ» із теплої води.

Невідповідні умови утримання

Температурний режим – один із ключових факторів у вирощуванні кротона. У приміщенні має бути стабільно тепло. Взимку температура не повинна опускатися нижче +17 °С. При охолодженні нижче цього рівня листя швидко жовтіє й опадає.

У спекотні дні варто забезпечити високу вологість повітря, це допоможе рослині легше перенести тепло. Оптимальний температурний режим – +22+25°С. Улітку кротон можна виносити на свіже повітря – на балкон або терасу без протягів.

Невдале розташування

Місце розташування вазона теж має значення. Рослина не переносить протягів, тому краще тримати її подалі від відкритих вікон або дверей. Якщо це підвіконня, воно має бути захищене. Крім того, не розміщуйте кротон під прямим сонцем, це призводить до опіків.

Найкраще місце — освітлене, але не спекотне. Східні та західні вікна – ідеальні.

Дефіцит поживних речовин

Нестача мікро- і макроелементів також відображається на стані листя, воно може бліднути, в'янути або осипатися. Після пересадки або протягом активного росту обов’язково підживлюйте кротон комплексними добривами. З весни до осені – двічі на місяць, узимку – раз на місяць.

Додатково можна додати до води для поливу 2 столові ложки перекису водню на 1 літр води, це наситить коріння киснем і активізує ріст.

Хвороби та шкідники

Основні проблеми виникають через низьку вологість і сухість ґрунту. На цьому тлі з’являються шкідники:

павутинний кліщ (найчастіше);

щитівка;

борошнистий червець;

нематоди.

Усі ці шкідники викликають ослаблення рослини та втрату листя. Найпростіший спосіб боротьби – обробка спеціальними препаратами: «Актеллік», «Фітоверм», «Неорон». Щитівку можна змити губкою, змоченою у концентрованому мильному розчині.

Також ефективним є водний розчин перекису водню (50 мл на 1 літр води) з додаванням 50 г цукру. Отриманим складом протирають листя й стовбур.