Кротони, зважаючи на своє екзотичне походження, потребуть великих зусиль у догляді

Кущі кротона мають яскраві строкаті листки, які з часом змінюють свої відтінки, тому цю рослину і називають хамелеоном. Кротони, зважаючи на своє екзотичне походження, потребуть великих зусиль у догляді. При правильному догляді вони будуть рости довгі роки, хоча багато хто вважає їх рослинами на один сезон, тому що вони дуже швидко гинуть, якщо нехтувати ними. Симптомом неправильного догляду буде скидання листя – так рослина сповістить нас про те, що щось не так.

Особливості рослини

Домашня квітка кротон заслужила славу однієї з найбільш примхливих рослин, пише «Флористікс».

сік кротона отруйний. Він викликає пронос, блювоту, контактний дерматит, тому всі роботи з кротоном потрібно проводити в рукавичках;

кротон у домашніх умовах потребує не просто обприскування листя з розпилювача, а й протирань вологою губкою. Влітку щомісяця влаштовуйте кротону теплий душ;

кротон не любить поливання холодною водою і протягів;

іноді на початку вегетації листя кротона набуває дивних форм. Чим це пояснюється, ніхто не знає, але кротон має високий ступінь мутаційності, тому й стало можливим виведення безлічі сортів і гібридних форм цієї рослини, причому відрізняються вони лише тим, як виглядає листок того чи іншого різновиду кротона;

непоказне цвітіння кротона забирає у рослини багато сил, і якщо ви не збираєтеся займатися селекційними експериментами, краще квіткові бруньки або квітконоси видаляти.

Як доглядати за кротоном

Кротон любить яскраве світло, але ванни з прямих сонячних променів може приймати тільки вранці або перед заходом, тому в літній час йому підійде підвіконня північного вікна, а взимку, коли сонце світить, але не гріє – південного. Якщо у вас є можливість влітку виносити кротон на свіже повітря і яскраве розсіяне світло, не нехтуйте нею. Найбільш комфортна температура для кротона в літній час 20-22 ºC, в зимовий – не нижче 16 ºC.

Полив

Полив кротону необхідний такий, щоб земляна грудка була весь час злегка вологою, але водночас щоб волога не застоювалася в корінні і не викликала небезпеки його загнивання. Вода для поливання не повинна бути холодною, а головне, її потрібно профільтрувати або хоча б відстояти. Вологість повітря для кротона має велике значення, тому вам доведеться регулярно обприскувати або протирати листя вологою губкою, а в літню пору року раз на місяць влаштовувати йому теплий душ, але так, щоб вода не затікала в горщик.

Удобрення

Удобрюють кротон розчином комплексних мінеральних добрив по попередньо зволоженому ґрунту з квітня по листопад два рази на місяць, взимку досить одного разу на місяць. Для формування красивої крони у кротона застосовують обрізування (для дорослої рослини) і прищипування (для молоденьких кротонів).

Прищипують рослини, які досягли 15 см у висоту, а потім щоразу, коли пагони відростуть на 20 см. У дорослих рослин після обрізування зрізи обробляють сірчаним чи деревно-вугільним порошком. Квіткові бруньки або молоді квітконоси, які з'являються, бажано видаляти, тому що цвітіння, яке не має декоративної цінності, виснажує кротон, і це позначається на здоров'ї і красі його листя.