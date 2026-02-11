Дріжджове тісто має піднятися та мати легку текстуру

Приготування дріжджового тіста має свої нюанси, від яких залежить структура та смак випічки. Проте невеликі хитрощі завжди дозволяють зробити тісто вдалим. Ukr.Media розповідає, як зробити дріжджове тісто більш пухким.

На що звернути увагу під час замісу?

Щоб дріжджове тісто добре піднялося та мало легко текстуру, важливо врахувати кілька моментів: