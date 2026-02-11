Ідеальна структура: як зробити дріжджове тісто пухким без додаткових інгредієнтів
Дріжджове тісто має піднятися та мати легку текстуру
Приготування дріжджового тіста має свої нюанси, від яких залежить структура та смак випічки. Проте невеликі хитрощі завжди дозволяють зробити тісто вдалим. Ukr.Media розповідає, як зробити дріжджове тісто більш пухким.
На що звернути увагу під час замісу?
Щоб дріжджове тісто добре піднялося та мало легко текстуру, важливо врахувати кілька моментів:
- Температура рідини. Рідина для тіста повинна бути тепла. Надто висока температура знищує дріжджі, а холодна – уповільнює процес бродіння.
- Якість дріжджів. Вони мають бути свіжими, з приємним спиртовим запахом. Якщо дріжджі тягнуться, мають неприємний аромат або сліди цвілі, використовувати їх не можна.
- Відсутність протягів. У приміщенні не повинно бути протягів, а місткість із тістом варто накрити рушником або серветкою й поставити в затишне, тепле місце. Це допоможе уникнути обвітрювання поверхні.
- Просіяне борошно. Перед замісом борошно потрібно обов’язково просіяти. Це насичує його киснем та очищає від сміття.
- Яйця без білків. Для дріжджового тіста краще використовувати жовтки від яєць, без білка.
- Помірна кількість цукру. Надлишок цукру здатен зробити тісто важким та «забитим».
- Правильне додавання масла. Масло для тіста краще не розтоплювати, а заздалегідь вийняти з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
