Кроти можуть завдати чимало клопоту на городі або газоні, прориваючи численні ходи під землею

Кроти – справжнє лихо для багатьох садівників. Вони можуть за короткий час перетворити рівний газон або доглянутий город на мережу горбиків і тунелів. Якщо ви шукаєте спосіб позбутися цих підземних «гостей» без застосування хімії чи жорстких методів, спробуйте зробити простий вітровий відлякувач із підручних матеріалів. Як це зробити, пишуть «Добрі новини».

Навіщо це потрібно

Кроти можуть завдати чимало клопоту на городі або газоні, прориваючи численні ходи під землею. Щоб не вдаватися до агресивних методів, можна скористатися натуральним – створити вітрову конструкцію, яка лякатиме кротів звуком, вібрацією та світловими відблисками.

Що знадобиться:

2 порожні металеві банки з-під пива чи інших напоїв. Довгий металевий дріт. Гайка, шайба, ізоляційна стрічка. Маркер. Труба для встановлення у землю.

Інструкція: як зробити вітрову «квітку»

Підготуйте банки. У центрі дна кожної банки просвердліть невеликий отвір. Маркером позначте лінії під верхнім обідком, по них згодом потрібно буде обрізати.

Зробіть «пелюстки». В одній із банок відміряйте додаткову лінію на кілька сантиметрів нижче дна. Відріжте верхню частину банки по намічених лініях, обробіть краї, щоб вони не були гострими. Те саме виконайте з другою банкою.

Надайте форму. Отримані «пелюстки» розріжте навпіл і обережно загніть назовні, надаючи їм вигнуту форму. В результаті конструкція буде схожа на об’ємну квітку.

Зберіть деталі. Вставте одну банку в іншу. Через отвори протягніть дріт, зафіксуйте все шайбою та гайкою. Вільний кінець дроту обмотайте ізоляційною стрічкою, а з протилежного боку зігніть під прямим кутом.

Встановіть у ґрунт. Вбийте трубу в землю і вставте туди дріт із конструкцією. Навіть легкий вітер змусить «пелюстки» обертатися, утворюючи сонячні відблиски й легку вібрацію – саме те, що дратує кротів та інших небажаних гостей.