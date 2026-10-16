Попереднє обсмажування крупи суттєво покращує смак вівсяної каші

Щоб вівсянка вийшла смачнішою, пластівці перед варінням потрібно правильно підготувати. Simply Recipes розповідає про простий спосіб покращити її смак.

Що можна зробити з вівсянкою перед варінням?

Бакалавр із харчових досліджень Нью-Йоркського університету Лена Абрахам зазначає, що попереднє обсмажування крупи суттєво покращує смак вівсяної каші й не потребує жодних додаткових інгредієнтів. Також цей крок, за її словами, надає страві неймовірно насиченого горіхового смаку.

Щоб підсмажити вівсянку, висипте її на сковорідку та нагрівайте на помірно сильному вогні. При цьому її слід часто помішувати, доки зерна не стануть золотистими. Також на сковорідку не варто додавати масло чи олію.

«Не відходьте від плити, щоб вівсянка не пригоріла: пів склянки крупи потрібно смажити не більш як п’ять хвилин. Щойно зі сковороди почне долинати аромат, починайте готувати вівсянку як зазвичай», – пояснила Абрахам.

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Вона також додає, що підсмажену вівсянку можна використовувати не лише для каші, а й для смузі, парфе та навіть для випічки.

Експертка дала ще одну пораду, яка допоможе зробити вівсяну кашу смачнішою.

«Додайте дрібку солі. Цілком ймовірно, що ви вже приправляєте вівсянку сіллю, але якщо ні, я дуже рекомендую це зробити. Сіль допомагає підкреслити смак підсмаженого зерна, а також збалансувати будь-які солодкі добавки», – пише вона.