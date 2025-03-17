Спочатку зверніть увагу на дату «спожити до» на упаковці

Буває так, що куряче філе пролежало в холодильнику кілька днів, і ви не впевнені, чи його ще можна готувати. Shuba розповідає, як перевірити свіжість курятини.

Перевірте термін придатності

Спочатку зверніть увагу на дату «спожити до» на упаковці. Якщо термін минув, краще не ризикувати та викинути продукт.

Оцініть колір

Подивіться на м’ясо, якщо ви все ще не впевнені. У міру того, як курка псується, її забарвлення тьмяніє від рожевого до тьмяно-сірого. Якщо курка має сіруватий відтінок, її краще не використовувати.

Перевірте запах

Якщо курка має кислий або різкий, помітно неприємний запах, краще не споживати.

Оцініть текстуру

Від природи курка має глянсову та злегка слизьку текстуру. Проте якщо здається, що над куркою є шар, який виглядає особливо слизьким, липким або товстим, краще не використовувати це м’ясо.