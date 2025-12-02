Найкращий час для пересадки – коли рослина вступає у фазу активного росту

Різдвяник, або шлюмбергера, потребує регулярної пересадки для здорового росту та рясного цвітіння. Вчасна заміна ґрунту і більший горщик допомагають корінню розвиватися і запобігають загниванню. Коли саме настав час пересадки і як це зробити, пише PlantLibry.

Пересадку різдвяника проводять приблизно раз на 2-3 роки або коли рослина активно росте. Найкращий час для пересадки – коли рослина вступає у фазу активного росту. Не рекомендується пересаджувати під час цвітіння, оскільки це може пошкодити квіти та сповільнити розвиток рослини.

Ознаки того, що пора пересаджувати Різдвяник

Основні ознаки, що настав час пересадки:

Коріння росте крізь дренажні отвори або заповнює весь горщик. Ґрунт ущільнився, виснажений або злипся, погано пропускає воду та повітря. Рослина виглядає слабкою, стебла витягуються, а цвітіння стало менш рясним.

Вибір горщика та ґрунту

Вибирайте горщик на 2-5 см більший у діаметрі за попередній. Якщо горщик буде занадто великий, ґрунт довго залишатиметься вологим, що може призвести до загнивання коренів. Горщик обов’язково повинен мати дренажні отвори.

Для пересадки використовуйте добре дренований ґрунт: спеціальний для кактусів і сукулентів або суміш загального ґрунту з торфом, піском і перлітом. За 1-2 дні до пересадки полийте рослину, щоб коренева система була зволоженою і легше виходила з горщика.

Процес пересадки різдвяника

Обережно дістаньте рослину з горщика, видаляючи старий ґрунт і пошкоджені або загиблі корені. На дно нового горщика насипте трохи свіжого ґрунту, встановіть рослину по центру так, щоб верх кореневої грудки був на рівні з поверхнею ґрунту. Потім засипте ґрунт навколо коренів і злегка ущільніть його.

Після пересадки полийте помірно, дозволяючи верхньому шару ґрунту висохнути перед наступним поливом. У перші кілька тижнів не підживлюйте рослину, щоб дати їй адаптуватися до нового ґрунту.