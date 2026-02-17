Існує швидкий та простий спосіб приготувати його лічені хвилини

Щоб зварити розсипчастий рис, не потрібно довго його готувати. Існує швидкий та простий спосіб приготувати його за лічені хвилини, щоб потім використовувати для фарширування голубців чи перців. Pixel Inform розповідає, як зварити рис за 5 хвилин.

Як зварити розсипчастий рис?

Почніть із ретельного промивання рису під холодною водою, щоб змити надлишковий крохмаль. Після цього перекладіть рис у глибоку миску, придатну для мікрохвильової печі. Залийте крупу окропом, додайте солі та перемішайте. Накрийте миску кришкою або тарілкою та поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин при максимальній потужності.

Такий спосіб дає напівготовий рис, який вийде напівсирим всередині. Це саме те, що потрібно для голубців та перцю: він дійде до повної готовності під час готування страви.

Якщо вам потрібен рис на гарнір або для салатів, збільште час приготування в мікрохвильовій печі на 2–3 хвилини.