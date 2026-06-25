Варто використовувати лише білі пелюстки

Варення з білої акації цінують за ніжний квітковий аромат і смак, що нагадує травневий мед. Щоб варення вийшло вдалим, недостатньо просто зварити пелюстки в сиропі. Існує кілька важливих нюансів, які впливають на смак, аромат і консистенцію готового варення. ТСН розповідає, як приготувати ідеальне варення з акації.

Використовуйте лише білі пелюстки

Для варення підходять тільки квіти білої акації. Перед приготуванням потрібно акуратно обірвати їх, повністю видаливши всі зелені стебла та жорсткі основи квіток. Також важливо перебрати пелюстки від комах. Збирати суцвіття рекомендують якомога далі від автомобільних доріг.

Спочатку приготуйте сироп

Спершу варять цукровий сироп із води та цукру. Його потрібно довести до кипіння й варити на невеликому вогні приблизно 10–15 хвилин, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився, а сироп став прозорим і злегка загус.

Лише після цього до нього додають підготовлені пелюстки акації.

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Не пропускайте етап настоювання

Після нетривалого варіння пелюстки потрібно залишити у сиропі приблизно на 10–12 годин. За цей час вони добре просочуються сиропом, стають ніжнішими, а смак варення – більш насиченим.

Саме цей етап допомагає зберегти тонкий аромат і зробити десерт більш виразним.