Кожен садівник мріє про красивий двір із затінком, квітами й гармонійним краєвидом. Але не всі дерева підходять для невеликих приватних ділянок. Деякі з них можуть пошкодити комунікації, споруди або вимагати надмірного догляду. Що не варто садити біля дому, пише Martha Stewart.

Ясен

Міцний і високий ясен вважається класикою серед декоративних дерев. Проте останніми роками він масово уражається смарагдовою ясеновою мокрицею – небезпечним шкідником, який знищує цілі насадження. Для утримання ясена потрібна регулярна обробка інсектицидами, тож якщо ви не готові до постійного догляду, краще обрати інший вид.

Чорна тополя

Попри свій розкішний вигляд, чорна тополя часто стає джерелом клопоту. Її деревина крихка, а сама рослина вразлива до грибкових хвороб. Пошкоджені гілки можуть ламатися навіть за слабкого вітру, становлячи небезпеку. Краще надати перевагу іншим, стійкішим видам тополь, які підходять до вашого клімату.

Груша Каллері

Біла весняна крона цієї груші виглядає ефектно, але за нею ховається низка недоліків. Її гілки ламкі та часто тріскаються під час буревіїв. До того ж у багатьох регіонах груша Каллері вважається інвазивним видом. А ще її цвіт має досить специфічний запах, який подобається далеко не всім.

Сріблястий клен

Це швидкоростуче дерево часто приваблює садівників, але його коріння росте дуже близько до поверхні, витісняючи інші рослини й пошкоджуючи тротуари чи фундаменти. Гілки клена також ламкі, тому під час негоди дерево може становити небезпеку для будівель. Такий вид варто садити лише на великих відкритих територіях.

Сумах оцтовий

Сумах, або скумпія оленева, вражає своїм яскравим листям і декоративними суцвіттями, однак росте надзвичайно швидко й агресивно. Його коренева система розповсюджується на значну площу, тому дерево може легко «захопити» сусідні клумби. Сумах потребує постійного контролю й регулярного обрізання.

Шовковиця

Шовковиця славиться смачними плодами, але її ягоди залишають липкі плями на доріжках і приваблюють птахів, які створюють безлад. Додайте до цього потужне розгалужене коріння, що заважає росту інших рослин, і ви зрозумієте, чому це дерево – не найкращий вибір для невеликої ділянки.