Якщо вам потрібні саме яйця, важливо правильно обрати породу

Більшість фермерів, маючи курей у господарстві, хочуть стабільний потік свіжих яєць навіть у холодну пору року. І якщо вам потрібні саме яйця, важливо правильно обрати породу. ТСН розповідає, які породи курей несуть яйця регулярно.

Які породи курей-несучок найкращі?

Леггорн

Це одна з найпродуктивніших порід: звичайні кури можуть зносити до 300 яєць на рік, а інколи й близько 360. У перші два роки життя вони демонструють найвищу продуктивність, а потім несучість поступово знижується.

Домінант

У цієї породи доволі спокійний характер, хороша витривалість та стабільна продуктивність. Вони приносять до 300 яєць на рік, а середня їх вага – 60-65 грамів, шкаралупа коричнева. Також ця порода добре уживається з іншими породами та легко пристосовується навіть до нестабільного клімату. Найактивніше кури цієї породи несуться до трьох років.

Іза Браун

Ця гібридна порода виведена спеціально для стабільної несучості – до 320 яєць на рік. Вага одного яйця 60-65 грамів, шкаралупа коричнева. Вони спокійні, дружні та швидко адаптуються. Перші яйця вони починають нести вже у 4,5-5 місяців.