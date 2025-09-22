Деякі популярні вазони можуть викликати серйозні алергічні реакції

Кімнатні рослини давно стали невід’ємною частиною сучасного інтер’єру. Вони не лише прикрашають оселю, а й створюють атмосферу спокою та затишку. Проте за цією природною красою іноді приховується потенційна небезпека, особливо для дітей і домашніх улюбленців. Деякі популярні вазони можуть викликати серйозні алергічні реакції, отруєння або подразнення шкіри й слизових оболонок. Які квіти краще не тримати вдома, пише Storinka.

Однією з таких рослин є красула, відома також як товстянка або нефритове дерево. Вона вважається невибагливою у догляді, потребує мінімального поливу, тому часто з’являється в домівках. Проте її сік і листя містять речовини, які можуть бути токсичними. При ковтанні у дітей чи тварин можуть виникнути нудота, діарея або блювання. А дотик до пошкоджених частин рослини іноді спричиняє свербіж або шкірні реакції.

Ще одна популярна, але потенційно небезпечна рослина – дифенбахія. Вона вирізняється пишним листям і здатна рости навіть за нестачі світла. Найбільшу загрозу становить її сік: він викликає набряки язика, подразнення слизових і в деяких випадках – серйозні ускладнення, якщо потрапляє в очі. Контакт зі шкірою може спричинити запалення чи дерматит, особливо при регулярному доторканні.

Рододендрон, який також відомий як азалія, хоч і виглядає вишукано, але має отруйне листя й сік. Потрапляння цих речовин в організм може призвести до розладу травлення, болю в животі, слабкості або навіть змін артеріального тиску. Ознаки отруєння проявляються доволі швидко, вже протягом години після контакту.

Цикламен – ще одна декоративна рослина, яка заслуговує на увагу з точки зору безпеки. Найбільш токсичними є його бульби. При випадковому проковтуванні можуть з’явитися серйозні симптоми: від болю в животі до порушення роботи м’язів.

Не менш популярний фікус Бенджаміна, або каучукове дерево, теж не такий безпечний, як здається. Його листя містить речовини, що викликають подразнення ротової порожнини, нудоту, блювання або діарею, як у дітей, так і у тварин. Особливо обережними слід бути власникам котів і собак, які можуть гризти листя з цікавості.