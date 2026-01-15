фото The Spruce

Домашній бульйон має бути прозорим, легким та ароматним, але деякі овочі здатні зіпсувати його смак, колір та запах. Вони можуть зробити рідину каламутною або надто насиченою, що може виглядати зовсім неапетитно. Ukr.Media розповідає, які ж овочі не варто додавати в бульйон, щоб не зіпсувати страву. Овочі, яких краще уникати Болгарський перець. Його яскравий, солодкуватий смак може перебити ніжні нотки бульйону та змінити колір на брудно-жовтий. Перець містить багато цукрів, які при довгому варінні можуть карамелізуватися або просто дати надмірну насолоду, не властиву класичному бульйону. Якщо ви хочете додати перець, краще зробити це в кінці приготування супу. Буряк. Він забарвить бульйон у рожевий колір та додає землистого присмаку, що нехарактерно для бульйону. Колір буряку дають пігменти беталаїни, які дуже легко переходять у воду. А землистий присмак викликаний сполукою геосмін, яка є типовою для коренеплодів, що ростуть у ґрунті. Цвітна капуста та броколі. Під час варіння вони дають специфічний запах через розпад сірчаних сполук, які містяться в усіх хрестоцвітних овочах. Ці овочі краще додавати в суп ближче до кінця приготування, коли бульйон вже готовий та проціджений.

