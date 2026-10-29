За неправильних умов продукти можуть просто замерзнути або почати гнити

Якщо вдома немає льоху чи підвалу, балкон може стати місцем для зберігання запасів овочів та фруктів взимку. Однак важливо враховувати температуру, вологість та вентиляцію, адже за неправильних умов продукти можуть просто замерзнути або почати гнити. РБК-Україна розповідає, які продукти можна зберігати на балконі.

Які овочі та фрукти можна зберігати на балконі?

Картопля добре зберігається на балконі, якщо підтримувати температуру від 2 до 5 °C і забезпечити належну вентиляцію. Контейнери мають бути чистими, з отворами для циркуляції повітря. Термін зберігання залежить від сорту, стану бульб та умов, тому навіть правильне пакування не гарантує збереження якості протягом 6–10 місяців.

Моркву та буряк також можна зберігати на балконі в дерев’яних ящиках, пересипавши піском або тирсою. Такий спосіб допомагає коренеплодам довше залишатися свіжими й соковитими. Температура має бути в межах 0–2 °C. Перед закладанням на зберігання обережно очистьте їх від землі, не пошкоджуючи шкірки. Пісок має бути чистим, без надлишку вологи, який може спричинити гниття.

Капуста доволі довго зберігається на балконі за умови низької температури та відсутності конденсату. Її можна загорнути в папір або харчову плівку для кращого зберігання. Також качани можна підвісити або розкласти на полицях. Варто регулярно оглядати капусту і своєчасно видаляти ушкоджені листки.

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Цибуля та часник потребують сухого та прохолодного місця для тривалого зберігання. Тому ідеальним варіантом є підвішування у сітках або зберігання в дерев’яних ящиках з отворами для вентиляції. Часник можна також зберігати у пучках або в косах.

Гарбузи та кабачки можна зберігати на балконі за температури від 5 до 10 °C. Найкраще розмістити їх на полицях або в ящиках, підстеливши солому, щоб уникнути контакту з холодною поверхнею.

З фруктів на балконі можна зберігати яблука та груші. Але важливо не змішувати їх з іншими фруктами та овочами. А температура має бути близько 0–3°C. Кожен плід можна загорнути в папір, щоб він не контактував з іншими.