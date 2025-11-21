Добавки мелатоніну часто приймають люди, які мають проблеми зі сном

Гормон мелатонін природним чином виробляється в організмі шишкоподібною залозою і допомагає регулювати цикл сну і неспання. Рівень мелатоніну підвищується в темний час доби та знижується вдень. Хімічно ідентичні синтетичні версії гормону часто використовуються для лікування безсоння (труднощі із засинанням та підтриманням сну) та синдрому зміни часових поясів (джетлаг). Добавки мелатоніну рекламують і продають як безпечні снодійні засоби. Однак даних, що підтверджують їхню довгострокову безпеку, наприклад, для серцево-судинної системи, бракує, каже професор, гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і наводить результати наукового дослідження з цього приводу.

Автори дослідження, використовуючи велику міжнародну базу даних, проаналізували електронні медичні записи за 5 років у дорослих з хронічним безсонням, у яких в медичних картах було зафіксовано прийом мелатоніну протягом більше ніж одного року. Їх порівняли з аналогічними пацієнтами в базі даних, які також страждали на безсоння, але не приймали мелатонін. Людей, в яких раніше діагностували серцеву недостатність або призначали інші снодійні препарати, виключили з аналізу,

«Науковці виявили, що серед дорослих з безсонням ті, які вживали мелатонін впродовж тривалого часу (12 місяців і більше), мали приблизно на 90% вищий ризик розвитку серцевої недостатності протягом п'яти років у порівнянні з людьми, які не приймали мелатонін (4,6% проти 2,7% відповідно). Аналогічний результат (на 82% вищий) був отриманий, коли дослідники проаналізували людей, яким виписували щонайменше 2 рецепти на мелатонін з інтервалом не менш як 90 днів», – каже Олег Швець.

За його словами, у вторинному аналізі дослідники виявили, що учасники, які приймали мелатонін, мали майже в 3,5 раза вищу ймовірність госпіталізації з приводу серцевої недостатності в порівнянні з тими, хто не приймав мелатонін (19,0% проти 6,6% відповідно).

Окрім того, учасники групи, які приймали мелатонін, мали майже вдвічі вищу ймовірність померти від будь-якої причини, ніж учасники групи, що не вживали його (7,8% проти 4,3% відповідно) протягом 5-річного періоду.

Науковці зазначають, що добавки мелатоніну можуть бути не такими безпечними, як вважалося раніше. Наслідки їх тривалого прийому потребують додаткових досліджень.