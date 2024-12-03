Не буде цвісти: які рослини не можна ставити поруч із орхідеєю
Уважно перевірте розміщення рослин
Орхідея є дуже вимогливою рослиною і буде цвісти лише за умови правильного догляду. Також важливо пам'ятати про середовище. Орхідея не зможе належним чином рости та розвиватися поруч з деякими іншими рослинами. Іноді, навіть застосовуючи методи стимуляції бруньок, орхідея може не відгукнутися на спроби. Про те, які рослини не можна ставити поруч з орхідеєю, пише «Хочу».
Як зрозуміти, що рослини несумісні
Якщо ви виявили, що одна з ваших рослин в'яне, незважаючи на належний догляд, проблема може бути у сусідніх рослинах. Уважно перевірте розміщення рослин. Можливо, слід переставити горщики.
Приклади несумісних рослин:
- орхідеям не підходять: каланхое, фікус, драцена і бегонія;
- антуріум і спатифілум можуть взаємно скидати бутони, якщо їх поставити близько одна до одної;
- папороті та квітучі рослини не люблять сусідства один з одним;
- кактуси та квітучі рослини – погана пара.
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