Уважно перевірте розміщення рослин

Орхідея є дуже вимогливою рослиною і буде цвісти лише за умови правильного догляду. Також важливо пам'ятати про середовище. Орхідея не зможе належним чином рости та розвиватися поруч з деякими іншими рослинами. Іноді, навіть застосовуючи методи стимуляції бруньок, орхідея може не відгукнутися на спроби. Про те, які рослини не можна ставити поруч з орхідеєю, пише «Хочу».

Як зрозуміти, що рослини несумісні

Якщо ви виявили, що одна з ваших рослин в'яне, незважаючи на належний догляд, проблема може бути у сусідніх рослинах. Уважно перевірте розміщення рослин. Можливо, слід переставити горщики.

Приклади несумісних рослин: