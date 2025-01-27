Банкіри прогнозують вигоду від депозитів, проте не на довго

Минулого тижня Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5%. Це означає, що вже в лютому можуть змінитися процентні ставки за депозитами і кредитами. Які ставки за депозитами прогнозують банкіри, пише ZN.ua.

Чому НБУ підвищив облікову ставку

Якщо макроекономічна ситуація в країні нестабільна, то кредити стають більш ризиковими і Нацбанк за допомогою збільшення облікової ставки збільшує ціну на гроші в економіці. І навпаки, коли все спокійно, облікова ставка зменшується, умовно, гроші на ринку «дешевшають» через менші ризики.

Оскільки в грудні 2024 року інфляція в Україні становила 12% в річному вимірі, НБУ підвищив облікову ставку, щоб стримати її подальше зростання.

Якими будуть ставки за депозитами в лютому

Оскільки облікова ставка впливає на ціну грошей, комерційні банки можуть вдатися до зміни ставок за депозитами в лютому, вважає директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

«Зменшення дохідності вкладів геть небажане явище, якщо, звісно, банки зацікавлені в залученні коштів громадян на депозитні вклади», – каже банкір.

За прогнозами банків, в лютому ставки за депозитами в середньому можуть становити:

для депозитів на 3-6 місяців – 11% річних;

на 9-12 місяців – 11-12% річних;

на 1-2,5 роки – 13,5 – 14% річних.

Максимальні ставки за довгостроковими вкладами можуть сягати 16% річних.

Чи варто відкрити депозит в лютому

Прогнозується, що інфляція в Україні в другому півріччі 2025 року скоротиться до 7%. Тож довгострокові вклади, зроблені в лютому, потенційно можуть принести пасивний прибуток до 4%.

Окрім того, якщо інфляція знизиться, НБУ може також знову знизити облікову ставку, що призведе до зниження ставок за депозитами у майбутньому. Проте за вже чинними депозитними договорами банки не зможуть змінити відсоткову ставку.

Що ще впливає на дохідність депозитів

З 1 грудня 2024 року в Україні набрав чинності закон про особливості оподаткування на час воєнного стану. Він передбачає, що військовий збір зріс з 1,5 до 5%. З доходів за депозитами потрібно платити військовий збір – це за клієнта робить банк.

Тобто зростання військового збору зменшує дохідність депозитів. Якщо раніше з тисячі гривень доходу треба було заплатити 15 грн, тепер – 50 грн. Окрім того, вкладнику також потрібно заплатити 18% від доходу ПДФО. Тобто загалом ідеться про 23% відрахування в бюджет замість 19,5%.

Більше про те, як облікова ставка впливає на депозити і кредити читайте в матеріалі ZAXID.NET «Що таке облікова ставка і як вона впливає на гаманці українців».