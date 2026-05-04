Вони не потребують складного догляду, але можуть давати рясний урожай

Низькорослі томати – це зручний варіант для звичайних і підвищених грядок. Вони не потребують складного догляду, але можуть давати рясний урожай. «Добрі новини» розповідають про 4 сорти низькорослих томатів, які покажуть хороший результат.

Міцена.

Це гібрид з невеликими плодами вагою до 70 грамів. Вони мають яскравий червоний колір і формують велику кількість плодів на кущі. Томати цього сорту ідеально підходять для консервації: щільні та смачні. Навіть за неідеальних умов можна отримати чудовий урожай.

Хепінет.

Це рожевоплідний томат, і його плоди великі, соковиті, з приємним балансом солодкого та кислого. Вони добре підходять для салатів і соку, не тріскаються та стабільно плодоносять навіть у відкритому ґрунті.

Каста.

Це великоплідний томат, окремі плоди якого можуть досягати приблизно 500 грамів. Вони м’ясисті, соковиті та чудово підходять для свіжого споживання, а менші плоди можна використовувати і для заготівель.

Момако.

Це універсальний гібрид середнього розміру. Плоди мають насичений червоний колір, добре підходять як для салатів, так і для консервації. А самі кущі формують багато плодів, що забезпечує хорошу врожайність.