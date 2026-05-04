Цей метод не завжди підходить і потребує обережності

Жир на кухонних шафах накопичується поступово і з часом стає складно його очистити. Один із популярних способів боротьби з такими забрудненнями – використання пароочисника. Втім, цей метод не завжди підходить і потребує обережності. Martha Stewart розповідає, чи можна очищати жирні кухонні шафи пароочисником.

Чи безпечна чистка парою для жирних кухонних шаф?

За належних умов чистка парою може допомогти розмʼякшити стійкі жирові забруднення.

«Тепло та волога від пари допомагають розмʼякшити й розчинити прилиплі жирові забруднення без використання агресивних хімікатів, що значно полегшує прибирання», – пояснює експертка з догляду за будинком Енджі Хікс, співзасновниця компанії Angi.

Однак шафи не призначені для тривалого впливу тепла та вологи, попереджає Тоні Діцлер, президент компанії ShelfGenie.

«Коротка відповідь: це може спрацювати, але це рідко є правильним вибором. Пара, безперечно, розчинить жир. Проблема в тому, що відбувається після цього», – каже він.

Він пояснює, що шафи складаються з покриттів, швів, клею і часто мають серцевину з інженерної деревини.

«Коли ви використовуєте пар, ви змушуєте вологу проникати в ті ділянки, які ніколи не були призначені для її поглинання», – зазначає він.

Тож те, що здається швидким рішенням, насправді може скоротити термін експлуатації ваших шаф, особливо якщо вони вже мають ознаки зносу. Пар може прискорити набрякання, руйнування покриття та розшаровування.

«Чищення парою – це один із тих швидких способів, які здаються ефективними на той момент, але можуть створити довгострокові проблеми, які ви побачите, коли буде вже запізно», – каже він.

Не використовуйте пар саме для цих матеріалів

Деякі типи шаф особливо чутливі до тепла та вологи, тому їх ні в якому разі не можна чистити паром:

Шафи з масиву дерева, МДФ та ДСП. Надмірна вологість і тепло можуть спричинити викривлення, набрякання або відшарування покриття. Шафи з термоплівкою та ламінатом. Вони тримаються на клейових з’єднаннях, які можуть руйнуватися під впливом тепла. Незахищені або пофарбовані поверхні.Пара може пошкодити фарбу або дозволити воді проникнути, що призведе до появи смуг, відшарування або зміни кольору.

Старі, зношені або відреставровані шафи: За словами Діцлера, такі покриття більш схильні до пошкоджень.