Клімат в Україні дедалі частіше підносить сюрпризи: спекотні та посушливі періоди змінюються прохолодними дощами. Такі умови створюють труднощі для вирощування томатів, адже рослини можуть страждати від фітофторозу, вершинної гнилі та різких перепадів температури. Саме тому варто обирати перевірені сорти, які добре адаптувалися до місцевих умов. Є кілька різновидів, що з року в рік демонструють стабільну врожайність і відмінний смак. Про них пише «Сенсація».

«Де Барао»

Цей сорт давно вважається одним із найнадійніших. Він добре переносить дощове літо та проявляє стійкість до фітофторозу. Рослини високорослі, формують рясні кисті плодів.

Помідори невеликі, щільні, м’ясисті та солодкі. Вони підходять як для свіжих салатів, так і для консервування чи засолювання. Завдяки міцній шкірці плоди не розтріскуються.

«Ріо Гранде»

Сорт чудово витримує спеку й нестачу вологи. Кущі компактні, зазвичай не потребують підв’язування, що полегшує догляд. Рослина стійка до вершинної гнилі та фітофторозу.

Плоди м’ясисті, із насиченим солодкуватим смаком. Підходять для салатів, приготування соусів і переробки.

«Рожевий мед»

Цей сорт відомий великими, соковитими плодами з тонкою шкіркою та насиченим рожевим кольором. Попри значний розмір, рослина демонструє добру стійкість до хвороб.

Томати дуже солодкі й ароматні, ідеально підходять для свіжих салатів. Сорт добре адаптується до різних регіонів України, зокрема й до прохолодніших областей.