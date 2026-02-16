Варто звернути увагу на сорти й гібриди, які добре адаптуються до стресових умов

Погодні умови останніх років змушують городників ретельніше підходити до вибору насіння. Весняні похолодання, спекотне літо та різкі перепади температур можуть суттєво вплинути на врожай. Саме тому варто звернути увагу на сорти й гібриди, які добре адаптуються до стресових умов. Вони не скидають зав’язь, стабільно формують плоди та підходять як для відкритого ґрунту, так і для теплиць. Які сорти обрати, пише ТСН.

Які сорти огірків витримують холод і спеку

«Маша F1»

Один із найпопулярніших ранніх гібридів. Добре переносить короткочасні похолодання навесні та зберігає активне плодоношення під час літньої спеки. Формує рівні, хрусткі плоди без гіркоти. Підходить для свіжого споживання й консервації.

«Кураж F1»

Відзначається високою врожайністю та здатністю зав’язувати плоди навіть за нестачі сонячного світла. Стійко реагує на перепади температур і підходить для вирощування як на грядках, так і в теплицях. Дає стабільний результат за мінімальних коливань вологості.

«Герман F1»

Надійний гібрид із доброю стійкістю до поширених захворювань. Легко переносить спекотні періоди й прохолодні ночі. Плоди щільні, ароматні, не схильні до переростання, що робить його зручним для регулярного збору.

«Аякс F1»

Сильноросла рослина з високою адаптивністю до стресових умов. Навіть у спеку формує значну кількість зав’язі. Підходить як для домашнього вирощування, так і для більш масштабних посадок. Відзначається стабільною врожайністю.

«Зозуля»

Перевірений часом сорт, який добре показує себе за прохолодної погоди. Часто використовується для раннього висіву. Плоди соковиті, з тонкою шкіркою, найкраще смакують у свіжому вигляді.

Як підвищити врожайність навіть витривалих сортів

Навіть найстійкіші огірки потребують належного догляду. Поливайте рослини теплою водою, особливо у періоди різких температурних змін. Мульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологу та захистити коріння від перегрівання.

Не загущуйте посадки, достатня циркуляція повітря зменшує ризик хвороб і сприяє кращому зав’язуванню плодів. Своєчасно підживлюйте рослини, щоб підтримати їх у періоди активного росту та плодоношення.