Деякі види скла можуть розбиватися в мікрохвильовці через те, що не витримують високої температури

Не весь скляний посуд підходить для використання в мікрохвильовій печі. Деякі склянки та тарілки можуть тріснути або навіть розлетітися на уламки через різкий перепад температур. Тому перед розігріванням їжі важливо перевіряти, чи призначена ємність для використання в мікрохвильовці, пише Southern Living.

Чи можна використовувати в мікрохвильовці будь-який вид скла?

Не всі види скла однакові, і деякі з них не підходять для використання в мікрохвильовці. Не слід ставити в неї скляний посуд без позначки «придатний для мікрохвильовки», зокрема вироби з незагартованого скла, антикварні чи крихкі предмети, а також ті, що мають металеві вставки або оздоблення.

Звичайне незагартоване скло може розбитися через різкий перепад температури. Старі вироби більш схильні до пошкоджень під впливом тепла, а металеві елементи можуть спричинити іскріння або пожежу. Навіть якщо сама ємність придатна для розігрівання в мікрохвильовці, її кришка може не мати таких властивостей. Тому перед використанням обов’язково перевіряйте маркування обох частин.

Чому деякі скляні вироби можуть розбиватися в мікрохвильовці?

Деякі види скла можуть розбиватися в мікрохвильовці, оскільки не витримують високої температури та її різких перепадів. Звичайне скло, яке не пройшло загартування або не виготовлене з боросилікату, не розраховане на такі навантаження.

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Через нерівномірне нагрівання різні ділянки посуду розширюються неоднаково. Це створює внутрішнє напруження, внаслідок якого він може тріснути або розбитися.

Який посуд придатний для використання в мікрохвильовці?

Посуд, придатний для використання в мікрохвильовці, виготовляють так, щоб під час нагрівання він не тріскався, не розбивався й не виділяв шкідливих речовин у їжу.

Для скляних виробів часто використовують загартоване або боросилікатне скло, стійке до високих температур та їхніх перепадів. Однак придатність конкретного виробу слід перевіряти за маркуванням виробника.