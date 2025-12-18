Ялинка не простоїть довго: три інгредієнти, які не можна додавати у воду
Існує довгий список інгредієнтів, які люди часто рекомендують змішувати з водою для ялинки, але не всі вони корисні
Щоб ялинка довше залишалася свіжою та не обсипалася, багато господарів додають у воду деякі добавки. Проте це може лише погіршити ситуацію. Martha Stewart розповідає, що не можна додавати у воду для ялинки.
Що не можна додавати у воду для ялинки?
Існує довгий список інгредієнтів, які люди часто рекомендують змішувати з водою для ялинки, але не всі вони корисні. Ось кілька поширених інгредієнтів, яких вам точно слід уникати:
- Цукор. Люди часто додають цукор у воду та стверджують, що це своєрідне живлення для ялинки, яке може допомогти їй жити довше. Однак немає жодних реальних доказів, які б підтверджували це, тому цукор не допоможе ялинці суттєво.
- Аспірин. Дехто припускає, що аспірин може допомогти дереву жити довше, зменшити ризик появи цвілі та зберегти хвою зеленішою. Але насправді немає жодних досліджень, які б підтверджували цю думку, тому краще не додавати його у воду.
- Відбілювач. Додавання відбілювача у воду може пошкодити тканини ялинки, особливо якщо ви використаєте забагато.
