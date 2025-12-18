фото Rike_

Існує довгий список інгредієнтів, які люди часто рекомендують змішувати з водою для ялинки, але не всі вони корисні

Щоб ялинка довше залишалася свіжою та не обсипалася, багато господарів додають у воду деякі добавки. Проте це може лише погіршити ситуацію. Martha Stewart розповідає, що не можна додавати у воду для ялинки. Що не можна додавати у воду для ялинки? Існує довгий список інгредієнтів, які люди часто рекомендують змішувати з водою для ялинки, але не всі вони корисні. Ось кілька поширених інгредієнтів, яких вам точно слід уникати: Цукор. Люди часто додають цукор у воду та стверджують, що це своєрідне живлення для ялинки, яке може допомогти їй жити довше. Однак немає жодних реальних доказів, які б підтверджували це, тому цукор не допоможе ялинці суттєво. Аспірин. Дехто припускає, що аспірин може допомогти дереву жити довше, зменшити ризик появи цвілі та зберегти хвою зеленішою. Але насправді немає жодних досліджень, які б підтверджували цю думку, тому краще не додавати його у воду. Відбілювач. Додавання відбілювача у воду може пошкодити тканини ялинки, особливо якщо ви використаєте забагато.

