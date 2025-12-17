Одним із ключових секретів довгої свіжості є правильний полив

Кожен хоче, щоб його зрізана ялинка була гарною якомога довше, але зробити це буває дуже важко. Martha Stewart розповідає, чи потрібно додавати щось у воду, щоб ялинка довше не опадала.

Що додати у воду для ялинки?

Одним із ключових секретів довгої свіжості є правильний полив. І для цього чудово підійде звичайна вода з-під крана. За даними Національної асоціації різдвяних ялинок, комерційні добавки та домашні суміші можуть насправді шкідливо впливати на утримання вологи ялинкою та навіть збільшувати втрату хвої.

І хоча здається, що тепер все дуже просто, головна проблема чекає на вас попереду. Щоб зберегти свіжість ялинки її потрібно поливати щодня, особливо протягом першого тижня після придбання. Також переконайтеся, що ви обрали достатньо велику підставку: вона повинна вміщувати щонайменше 1 літр води на кожен сантиметр діаметра стовбура.

Завжди краще наповнювати підставку більшою кількістю води, ніж меншою, оскільки дерева знають свої межі споживання води. Якщо ви думаєте, що можете забути про полив, спробуйте використовувати датчик води.