На перший погляд, смерека та ялиця здаються майже однаковими – обидві хвойні, зелені та традиційно асоціюються із зимою та святами. Проте між цими деревами є кілька помітних відмінностей, за якими їх легко розпізнати навіть без спеціальних знань. Ohio State University Extension розповідає, як швидко відрізнити смереку від ялиці.

Що відрізняє смереку та ялицю?

Найпростіше відрізнити ці дерева за голками. У смереки вони жорсткі, гострі та чотиригранні. І якщо взяти голку між пальцями, вона легко колеться, а при перекочуванні відчувається її гострота.

У смереки голки прикріплені до маленького стебельця, а тому коли голка опадає – ніжка залишається жорсткою.

Голки ялиці м’якші та пласкі. Вони не такі колючі, часто мають заокруглені краї, тому до них приємніше торкатися. Їх не можна катати між пальцями, як голки смереки. При роздавлюванні голки виділяють той самий аромат, який подобається багатьом.

У ялиці голки прикріплені плоско, без виступів, і після опадання гілка лишається гладенькою, адже на місці голки лишається гладкий круглий рубець.