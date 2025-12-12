Натуральна ялинка служитиме довше, якщо її придбати у перевіреного продавця

Вибір новорічної ялинки – це особливий ритуал, який додає святкової атмосфери. Висота, ширина, запах і загальна свіжість дерева відіграють важливу роль, тож підходьте до покупки уважно. Навіть якщо ви купили зрізане дерево, правильний догляд допоможе йому залишатися зеленим і красивим протягом усього святкового сезону. Як правильно доглядати за деревом, пише ТСН.

Купуйте здорове дерево

Натуральна ялинка служитиме довше, якщо її придбати у перевіреного продавця. Вибирайте дерево без ламких і коричневих гілок – це ознака свіжості та життєздатності. Підтримка екології також важлива, тож обирайте магазини та розплідники, які дбають про довкілля.

Забезпечте воду

Навіть якщо коріння зрізане, ялинка здатна вбирати воду через стовбур. Поставте дерево на підставку з водою і стежте, щоб вона завжди була присутня. Це допомагає зберегти голки на гілках і запобігає їх осипанню на підлогу.

Відпиляйте низ стовбура

Щоб полегшити дереву поглинання води, відпиляйте кілька сантиметрів від нижньої частини стовбура. Це усуває затверділий сік і дозволяє ялинці швидше вбирати вологу, підтримуючи свіжість і зелений колір гілок.